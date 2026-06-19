Patrick Bruel mis en examen : « Celles qui ont déposé des plaintes ont menti »

Patrick Bruel , âgé de 66 ans, a été placé en garde à vue le 8 juin dans le cadre d’une enquête pour violences sexuelles, puis mis en examen et placé sous contrôle judiciaire . L’artiste conteste catégoriquement les faits qui lui sont reprochés et, selon Paris Match, affirme que plusieurs plaignantes ont livré des versions inexactes ou contradictoires. Il a déclaré vouloir se défendre pour faire valoir son innocence devant les magistrats.

Les saisines concernent des accusations de viols et d’agressions sexuelles émanant de plus d’une trentaine de femmes. Les plaintes proviennent de différents pays, notamment de France, de Belgique, du Canada et du Luxembourg, ce qui a donné à l’affaire une portée internationale et provoqué une forte médiatisation.

Interrogé par des proches et cité par Paris Match, Patrick Bruel nie avoir contraint qui que ce soit à des rapports sexuels et évoque des relations consenties. Il aurait expliqué que « la plupart de celles qui ont déposé des plaintes ont menti », et accusé certaines plaignantes d’avoir « inventé des faits » ou d’avoir « changé plusieurs fois de version ». Il a également affirmé : « J’ai pu dire ce que j’avais à dire à la justice et aux juges. Jusqu’au bout je me battrai pour prouver mon innocence. »

Mesures judiciaires et organisation de la défense

Après sa mise en examen, Patrick Bruel s’est entouré d’une équipe d’avocats pour répondre à la procédure pénale. Paris Match cite notamment Me Fanny Colin, avocate pénaliste qui a, selon le magazine, défendu des personnalités dans des dossiers comparables.

La mise en examen est, en droit français, une situation par laquelle une personne est placée sous le statut de mise en examen après des actes d’enquête jugés susceptibles de caractériser une infraction. Le contrôle judiciaire impose des obligations et des restrictions décidées par le juge, destinées à garantir le bon déroulement de l’enquête et la présence de la personne mise en cause lorsque la procédure l’exige.

Les proches du chanteur décrivent un homme affecté par la situation. Toujours d’après Paris Match, Bruel se dit désemparé par l’ampleur médiatique du dossier et s’interroge publiquement : « Pourquoi tout le monde veut ma mort ? Pourquoi tout le monde cherche à me détruire à ce point ? »

Plusieurs articles de presse ont également relaté que l’exposition judiciaire et médiatique pèse sur son quotidien et que l’artiste vit difficilement cette période. Les éléments rendus publics à ce stade comprennent les dates de garde à vue et de mise en examen, les déclarations attribuées au mis en cause et la composition de son conseil, tels que rapportés par les médias cités.