Patrick Bruel accusé de viols : Aurore Bergé lui conseille de se retirer pendant l’enquête

Patrick Bruel est placé sous contrôle judiciaire et mis en examen dans plusieurs dossiers pour des faits de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, a rappelé la ministre chargée de l’Égalité, Aurore Bergé , ce lundi 15 juin 2026 sur le plateau de la matinale Bonjour ! (TF1). Face à la multiplication des plaintes et à l’ouverture d’une instruction judiciaire, la ministre a estimé que les conditions n’étaient pas réunies pour que l’artiste continue ses représentations publiques.

Selon les éléments évoqués publiquement, Patrick Bruel est mis en examen dans quatre plaintes et a le statut de témoin assisté dans quatre autres dossiers ; deux nouvelles plaintes doivent par ailleurs être examinées. Ces informations figurent dans les prises de parole officielles ayant entouré le dossier depuis la mise en examen et le placement sous contrôle judiciaire.

Sur le plan artistique, l’interprète a d’ores et déjà annulé sa participation aux festivals estivaux. Les engagements liés à la tournée commémorative de son disque ne sont, pour l’instant, pas tous affectés : la tournée prévue pour le 35e anniversaire de l’album Alors regarde est annoncée comme maintenue à ce stade.

Aurore Bergé s’exprime sur l’affaire Patrick Bruel

Interrogée en tant que ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé a justifié sa position par la combinaison du caractère des plaintes et du nombre de dossiers. « Aujourd’hui, une instruction judiciaire est ouverte. Il est mis en examen dans quatre plaintes, il est sous le statut de témoin assisté dans quatre autres. Deux nouvelles plaintes vont aujourd’hui être examinées », a-t-elle énoncé, en ajoutant : « Je crois que les conditions ne sont réunies ni pour la société, ni pour lui, pour continuer à se produire sur scène« .

La ministre a précisé que la mobilisation de plusieurs juges d’instruction ne résultait pas de la notoriété de la personne mise en cause mais bien du nombre de plaintes : « La justice prend très au sérieux ces plaintes, cette affaire. Non pas parce qu’il est connu, mais parce qu’on parle de plusieurs dizaines de victimes potentielles qui auraient subi des violences sexuelles« , a-t-elle déclaré. Elle a aussi insisté sur l’importance, selon elle, d’écouter les personnes qui se disent victimes plutôt que de les présupposer malhonnêtes.

Dans le vocabulaire procédural cité par les autorités et repris lors des interventions publiques : la « mise en examen » est un acte formel par lequel un juge d’instruction considère qu’il existe des indices suffisants pour imputer des faits à une personne, le statut de « témoin assisté » correspond à une situation intermédiaire offrant certaines garanties, et le « contrôle judiciaire » impose des obligations et des interdictions à une personne en attente de la suite de la procédure.

Sur le plan des représentations publiques, la participation de Patrick Bruel aux festivals de l’été a été annulée ; la tournée prévue pour le 35e anniversaire de son album Alors regarde est, pour le moment, maintenue.