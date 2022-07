« Pas d’iPhone 13… » Accusé d’avoir volé le téléphone d’Arafat, Olo répond enfin à Tina Glamour

Le torchon brûle toujours entre Tina Glamour et Olo kpatcha. Près de trois ans après la mort d’Arafat, Tina Glamour accuse toujours l’ex compagnon de son fils d’avoir volé le téléphone du Daishi. Une accusation face à laquelle, Olo a finalement réagi.

Alors qu’il a toujours indiqué avoir cassé le téléphone de Dj Arafat, Olo Kpatcha n’a visiblement pas encore convaincu Tina Glamour. Pour preuve, Valentine Logbo, est revenue sur cette affaire dans une récente sortie sur les réseaux sociaux, indiquant qu’elle s’apprête à porter plainte contre le détenteur du téléphone de son défunt fils.

En se basant sur les récentes images de Feu Arafat devenues virales sur la toile, Tina Glamour a révélé que ces photos sont en effet prises lors du dernier voyage de son fils en Europe. Par conséquent, elle conclut que ces images ont été tirées du téléphones de son fils, accusant ainsi Olo Kpatcha de n’avoir pas détruit le téléphone.

« Le téléphone de Arafat n’a pas été cassé. Le téléphone est dans la main de celui qui prétend avoir cassé le téléphone. La personne qui a le téléphone de mon fils, qu’il cherche à me contacter pour me le remettre. Le téléphone était un IPhone 13 Pro je crois (…)« , a-t-elle déclaré.

Muré dans un silence total depuis la sortie de Tina Glamour qui prépare actuellement la célébration de ses 30 ans de carrière, l’ex compagnon d’Arafat Olo Kpatcha est enfin sorti de son trou pour répondre à la mère de la Chine.

« Mon ami Arafat est mort, il y a bientôt 3 ans. Au moment de son décès, il n’y avait pas de iPhone 13. Ça n’existait même pas encore. Et donc déjà, c’est un gros mensonge de parler d’iPhone 13. Quand elle parle, qu’elle sache que moi Olo, je ne me reproche rien, absolument rien. Et puis je ne suis pas là pour me justifier. J’ai dit et je le répète, j’ai cassé le portable, et puis c’est fini. C’est une maman, moi, je ne vais pas la vilipender. Qu’elle quitte dans les petites histoires du genre “qui a pris le téléphone iPhone de mon fils’’, et cherche à passer à autre chose maintenant. » s’est lâché Olopkatcha.