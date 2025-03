Pas Cristiano Ronaldo, ni Messi, Neymar désigne le GOAT

-Publicité-

Neymar mis fin aux spéculations sur l’identité du véritable roi du football, en désignant sans hésitation la légende brésilienne Pelé comme l’unique détenteur de ce titre.

Alors que Cristiano Ronaldo s’était lui-même proclamé le meilleur footballeur de l’histoire quelques jours plus tôt, l’ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a snobé à la fois le Portugais et son rival argentin, Lionel Messi, pour rendre hommage à son compatriote.

S’exprimant dans une interview accordée à The Grefg , Neymar a déclaré : « Ce n’est pas que je ne voulais pas être roi, c’est que pour moi, il n’y a qu’un seul roi, et c’est Pelé. »

L’attaquant de 33 ans a également évoqué les blessures qui ont marqué sa carrière, affirmant qu’il n’avait aucun regret. « Beaucoup de choses se sont passées, mais je suis heureux de mon parcours. J’ai réalisé des rêves que je n’aurais jamais imaginés, et je suis reconnaissant envers Dieu », a-t-il ajouté.

Après avoir brillé en Europe, Neymar a quitté le continent pour rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite. Cependant, son aventure saoudienne a été de courte durée, puisqu’il est retourné à Santos, son club formateur, lors du mercato hivernal. Depuis son retour, il a disputé six matchs, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives.