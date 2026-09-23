Partager la contraception, l’OMS trace la voie vers de nouvelles options masculines

La contraception masculine pourrait enfin dépasser le seul choix entre préservatif et vasectomie. L’Organisation mondiale de la Santé a publié le 22 septembre 2026 son premier cadre destiné à guider le développement de nouvelles méthodes pour les hommes, avec une ambition claire de mieux partager la responsabilité contraceptive au sein des couples.

Le document ne met pas un nouveau produit sur le marché. Il fixe plutôt des critères communs pour les chercheurs, les fabricants et les autorités de santé qui travaillent sur des pilules, des injections, des gels ou des implants masculins. L’OMS insiste notamment sur la sécurité, la réversibilité, l’efficacité et un prix accessible.

Cette évolution vise aussi à réduire une charge encore largement assumée par les femmes. Les effets indésirables ou les inquiétudes liées à la santé comptent parmi les motifs fréquents d’arrêt d’une contraception féminine. Donner davantage de choix aux hommes permettrait de répartir autrement les décisions, sans retirer à chacun la maîtrise de sa propre santé reproductive.

Les profils publiés par l’OMS proposent un seuil minimal d’efficacité compris entre 90 % et 93 % selon les méthodes envisagées. Les pistes les plus avancées restent toutefois en phase d’essais. L’initiative spécialisée Male Contraceptive Initiative estime que les premiers produits pourraient encore demander au moins cinq ans avant une éventuelle arrivée sur le marché.

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La demande ne semble pas limitée aux pays riches. Une enquête menée au Ghana, au Togo, au Maroc et en Colombie a constaté que plus de trois couples sur quatre se disaient prêts à essayer une contraception masculine. Une autre étude citée par l’OMS, réalisée notamment en Côte d’Ivoire, au Nigeria, au Kenya et en République démocratique du Congo, relevait l’intérêt de 61 % des hommes interrogés.

Les méthodes disponibles pour les hommes restent aujourd’hui principalement le préservatif et la vasectomie. Les Centers for Disease Control and Prevention rappellent que le préservatif demeure le seul moyen contraceptif qui contribue aussi à réduire le risque de transmission du VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles.