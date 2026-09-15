Nigeria, 215 000 kits maternité pour faciliter le suivi des grossesses

Le Nigeria a lancé lundi 14 septembre à Abuja la distribution de 215 000 kits et sacs de maternité, complétés par 40 000 packs de soutien alimentaire et 40 000 lots de vêtements pour nouveau-nés.

Le dispositif vise en priorité des femmes enceintes vivant dans des communautés vulnérables ou mal desservies. Il doit favoriser le suivi prénatal, l’accouchement en structure de santé et les soins après la naissance.

Cette nouvelle distribution s’inscrit dans la Maternal and Neonatal Mortality Reduction Innovation Initiative, ou MAMII, déployée par le ministère fédéral de la Santé. Le programme cible 172 zones de gouvernement local réparties dans 33 États. Elles représentent environ 20 % des zones administratives du pays mais concentreraient 55 % des décès maternels, selon le ministère.

Le plan prévoit une prise en charge gratuite, rapide et complète pour environ 2,9 millions de femmes enceintes d’ici 2028 dans ces zones prioritaires. Les autorités veulent notamment renforcer l’inscription précoce aux consultations prénatales, les accouchements dans les établissements de santé et le suivi postnatal. Les nouveaux kits constituent une deuxième vague après 110 000 unités distribuées en 2025.

Publicité

Les soutiens matériels ne se limitent pas aux kits de maternité. Le gouvernement ajoute 40 000 packs alimentaires pour les mères et 40 000 ensembles de vêtements essentiels pour les nouveau-nés. La Première dame Oluremi Tinubu, qui a lancé la distribution au State House Conference Centre, a demandé que ces aides atteignent en priorité les femmes des communautés pauvres, éloignées ou insuffisamment desservies.

MAMII est déjà déployé dans plus de 250 établissements de santé, notamment dans les États de Bauchi, Borno, Kaduna, Kano, Katsina et Ogun. Le ministère indique que plus de 32 000 femmes et 1 700 nouveau-nés ont bénéficié de soins obstétricaux et néonatals d’urgence dans le cadre du programme. Près de 79 000 personnes ont aussi été transportées vers des structures de soins par le service national d’ambulances, dont environ 60 % de femmes enceintes.

Le ministère de la Santé cite les résultats de l’enquête démographique et sanitaire 2023-2024 pour souligner la gravité de la situation. Selon ses données, une Nigériane ferait face à un risque d’environ un sur dix-neuf de mourir d’une cause liée à la grossesse au cours de sa vie. Les autorités ont fixé pour MAMII un objectif de baisse de 30 % de la mortalité maternelle et de 20 % de la mortalité néonatale dans les zones ciblées d’ici 2028.

Publicité

L’Organisation mondiale de la Santé rappelle que les soins assurés par des professionnels qualifiés avant, pendant et après l’accouchement peuvent prévenir une grande partie des décès maternels. En 2023, l’Afrique subsaharienne concentrait encore environ 70 % des décès maternels estimés dans le monde.