Kenya : quatre bébés à l’échographie, cinq à la naissance pour une mère de Juja

Mercy Kanini, 28 ans, pensait accueillir quatre bébés. Lundi 14 septembre 2026, cette habitante de Juja, dans le comté kényan de Kiambu, en a finalement mis au monde cinq au Thika Level Five Hospital, quatre filles et un garçon.

Les examens prénataux avaient pourtant montré une grossesse quadruple, rapporte The Standard. Le cinquième bébé n’a été découvert qu’au moment de l’accouchement, transformant une naissance déjà inhabituelle en surprise pour le couple.

À son arrivée à l’hôpital, l’un des bébés était déjà engagé. L’équipe médicale a envisagé un passage au bloc avant de poursuivre l’accouchement par voie vaginale, a raconté Mercy Kanini à K24 Digital. Le gouverneur du comté de Kiambu, Kimani Wamatangi, a salué le travail de l’équipe soignante et déclaré que les cinq enfants avaient été mis au monde en sécurité.

Le couple avait déjà un garçon et une fille. Le père, Evans Murirya Nyahanga, s’est réjoui de l’arrivée des cinq nouveau-nés tout en reconnaissant le bouleversement matériel que représente une fratrie désormais portée à sept enfants. Il a lancé un appel au soutien auprès du gouverneur et de toute personne disposée à aider la famille.

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Les grossesses multiples de rang élevé nécessitent une surveillance obstétricale rapprochée. L’American College of Obstetricians and Gynecologists indique que la prématurité est leur complication la plus fréquente et que les grossesses de trois bébés ou davantage aboutissent presque toujours à une naissance avant terme.

L’Organisation mondiale de la santé cite également les grossesses multiples parmi les causes possibles de prématurité. Elle recommande notamment une échographie précoce pour repérer une grossesse multiple et au moins huit contacts avec des professionnels de santé pendant la grossesse, en commençant avant la douzième semaine lorsque cela est possible.