Au Bénin : DOTOH adapte la téléconsultation aux connexions à faible débit

Une consultation en ligne reste peu utile si la connexion coupe au mauvais moment. Au Bénin , DOTOH a conçu sa plateforme autour d’échanges peu gourmands en données, avec appels audio et vidéo, messages et notes vocales, pour connecter des patients à des professionnels de santé qualifiés.

Le 11 septembre, l’UNICEF Innovation a mis en avant cette solution béninoise née en 2023. DOTOH combine prise de rendez-vous, téléconsultation, dossier de santé numérique, contenus de prévention et orientation vers des pharmacies ou des cliniques proches. Le service cible notamment les adolescentes, les femmes enceintes ou en post-partum, ainsi que les jeunes et les familles vivant loin des structures de soins.

Le faible débit est au cœur du dispositif. Dans sa présentation de la première cohorte Femtech Ventures, l’UNICEF décrit des consultations audio et vidéo adaptées aux connexions limitées, des messages vocaux asynchrones et des orientations géolocalisées. Ces formats visent à réduire les obstacles liés à la distance, au transport, aux horaires et à la garde d’un enfant.

La télémédecine ne remplace toutefois pas tous les rendez-vous physiques. L’Organisation mondiale de la Santé la présente comme un complément utile aux consultations en face-à-face et insiste sur le recours à des professionnels qualifiés, la protection de la confidentialité et l’adaptation aux limites de l’infrastructure. DOTOH affirme de son côté que sa technologie doit faciliter l’accès au bon professionnel, sans remplacer la relation de soins.

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Selon les informations publiées par l’UNICEF, DOTOH a accompagné plus de 1 000 utilisateurs depuis sa création. La plateforme rapporte des délais d’accès aux soins passés de plusieurs semaines à moins de 24 heures chez les usagers suivis, plus de 90 % d’utilisateurs déclarant une meilleure connaissance en santé et plus de 60 % revenant pour un suivi. Ces résultats sont déclarés par le service et ne constituent pas une évaluation clinique indépendante.

Le soutien de l’UNICEF Venture Fund porte maintenant sur trois fonctions, des rappels automatisés de rendez-vous, un chatbot et un suivi après consultation. DOTOH fait partie d’une première cohorte sélectionnée parmi plus de 1 100 candidatures reçues de 85 pays. Le programme prévoit jusqu’à 100 000 dollars de financement sans prise de participation et un an d’accompagnement technique.

DOTOH indique que son application permet actuellement la prise de rendez-vous, les échanges audio ou vidéo et la géolocalisation de pharmacies et de cliniques. L’UNICEF a précisé le 11 septembre 2026 que des tests utilisateurs sont prévus au Bénin pour mesurer la satisfaction, l’usage répété et les préférences liées aux soins numériques.