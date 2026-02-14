Benin Web TV
Paris FC – RC Lens (Ligue 1 J22) : où regarder le match à la TV

Ce soir, le Stade Jean-Bouin va vibrer pour la réception entre le Paris FC et le RC Lens. L’équipe parisienne, qui a récemment fait son retour parmi l’élite, se prépare à défendre sa pelouse face au club lensois, actuellement en embuscade au classement.

Le · MàJ le
Football
Paris FC – RC Lens (Ligue 1 J22) : où regarder le match à la TV
La défaite du Paris Saint-Germain à Rennes vendredi (3-1) a bousculé la hiérarchie de la Ligue 1 : Lens, à deux longueurs des Parisiens avant cette 22e journée, a l’occasion de reprendre la tête du championnat en cas de succès à Paris. Une victoire des Sang et Or ce soir leur permettrait de se hisser de nouveau au sommet du classement.

Sur le plan des formes récentes, le RC Lens arrive avec le moral gonflé après son large succès face à Rennes (3-1). De son côté, le Paris FC avait quitté Auxerre avec un point obtenu lors d’un 0-0 tenace, et occupe actuellement la 15e place avec 22 unités au compteur.

Pour suivre le match, le coup d’envoi est fixé à 21h05 et la rencontre sera diffusée sur la chaîne officielle Ligue 1+. Les abonnés pourront y accéder via les plateformes DAZN, Prime Video ou RMC Sport.

