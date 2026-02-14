Paris FC – RC Lens (Ligue 1 J22) : où regarder le match à la TV

Ce soir, le Stade Jean-Bouin va vibrer pour la réception entre le Paris FC et le RC Lens. L’équipe parisienne, qui a récemment fait son retour parmi l’élite, se prépare à défendre sa pelouse face au club lensois, actuellement en embuscade au classement.

Ce soir, le Stade Jean-Bouin va vibrer pour la réception entre le Paris FC et le RC Lens. L’équipe parisienne, qui a récemment fait son retour parmi l’élite, se prépare à défendre sa pelouse face au club lensois, actuellement en embuscade au classement.

La défaite du Paris Saint-Germain à Rennes vendredi (3-1) a bousculé la hiérarchie de la Ligue 1 : Lens, à deux longueurs des Parisiens avant cette 22e journée, a l’occasion de reprendre la tête du championnat en cas de succès à Paris. Une victoire des Sang et Or ce soir leur permettrait de se hisser de nouveau au sommet du classement.

Sur le plan des formes récentes, le RC Lens arrive avec le moral gonflé après son large succès face à Rennes (3-1). De son côté, le Paris FC avait quitté Auxerre avec un point obtenu lors d’un 0-0 tenace, et occupe actuellement la 15e place avec 22 unités au compteur.

Publicité