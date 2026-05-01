Parakou: une femme blessée par balle après une altercation avec son ex-époux

Un grave incident a troublé la quiétude du quartier Beyarou, dans le premier arrondissement de Parakou, dans la soirée du jeudi 30 avril 2026. Il était environ 19h50 lorsqu’un homme, maçon de profession, est soupçonné d’avoir fait usage d’une arme à feu contre son ex-épouse, à l’issue d’un différend lié à leur séparation.

Selon les informations recueillies sur place, les relations entre les deux anciens conjoints restaient marquées par des tensions persistantes depuis leur divorce. Une altercation aurait éclaté, dégénérant rapidement. L’homme aurait alors ouvert le feu, atteignant la victime. Grièvement blessée, la commerçante a été prise en charge en urgence et évacuée vers l’Hôpital d’Instruction des Armées de Parakou, où elle reçoit actuellement des soins.

Des sources proches du dossier indiquent que son pronostic vital ne serait pas engagé.

Alertées, les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage et sécuriser la zone. Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes des faits et de situer les responsabilités. Les autorités n’ont, pour l’heure, pas communiqué davantage de détails, privilégiant la poursuite des investigations.