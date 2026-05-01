Benin Web TV
LIVE

Parakou: une femme blessée par balle après une altercation avec son ex-époux

Un grave incident a troublé la quiétude du quartier Beyarou, dans le premier arrondissement de Parakou, dans la soirée du jeudi 30 avril 2026. Il était environ 19h50 lorsqu’un homme, maçon de profession, est soupçonné d’avoir fait usage d’une arme à feu contre son ex-épouse, à l’issue d’un différend lié à leur séparation.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
407vues
Parakou: une femme blessée par balle après une altercation avec son ex-époux
Publicité
1 min de lecture
Google News

Selon les informations recueillies sur place, les relations entre les deux anciens conjoints restaient marquées par des tensions persistantes depuis leur divorce. Une altercation aurait éclaté, dégénérant rapidement. L’homme aurait alors ouvert le feu, atteignant la victime. Grièvement blessée, la commerçante a été prise en charge en urgence et évacuée vers l’Hôpital d’Instruction des Armées de Parakou, où elle reçoit actuellement des soins.

Des sources proches du dossier indiquent que son pronostic vital ne serait pas engagé.
Alertées, les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage et sécuriser la zone. Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes des faits et de situer les responsabilités. Les autorités n’ont, pour l’heure, pas communiqué davantage de détails, privilégiant la poursuite des investigations.

Articles liés

Bénin: hausse des demandes de casier judiciaire, le CNCJ annonce des retards dans la délivrance du bulletin n°3Bénin: hausse des demandes de casier judiciaire, le CNCJ annonce des retards dans la délivrance du bulletin n°3Bénin: les nouveaux prix des produits pétroliers applicables à partir du 1er mai 2026Bénin: les nouveaux prix des produits pétroliers applicables à partir du 1er mai 2026Spéculation sur le ciment: l’administration initie une rencontre de régulation avec les acteurs à ParakouSpéculation sur le ciment: l’administration initie une rencontre de régulation avec les acteurs à ParakouBénin : voici les épreuves retenues pour l’EPS et l’Éducation Artistique au CEP 2026Bénin : voici les épreuves retenues pour l’EPS et l’Éducation Artistique au CEP 2026
Merci pour votre lecture — publicité