Benin Web TV
LIVE

Parakou: décès de la femme grièvement blessée par balle par son ex-époux

La femme grièvement blessée par balle par son ex-époux dans la nuit du jeudi 30 avril 2026 au quartier Beyarou à Parakou est décédée ce dimanche 3 mai, aux environs de 5 heures du matin, au CHUD Borgou.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Société
209vues
Parakou: décès de la femme grièvement blessée par balle par son ex-époux
Publicité
1 min de lecture
Google News

Selon les informations de Fraternité FM, la victime avait d’abord été admise à l’Hôpital d’instruction des armées de Parakou après l’agression, avant d’être transférée au Centre hospitalier universitaire départemental du Borgou, où elle était prise en charge en service de réanimation. Son état de santé, jugé critique dès son admission, n’a pas permis une issue favorable malgré les soins prodigués par le personnel médical.

Ce décès confirme l’issue tragique de cette agression par arme à feu survenue en pleine rue. Les circonstances exactes des faits restent à établir. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de situer les responsabilités

Articles liés

Bénin: promotion de plusieurs militaires à de nouveaux gradesBénin: promotion de plusieurs militaires à de nouveaux gradesJOJ Dakar 2026 : la piscine olympique, le stade et le centre équestre livrés sous quinzaine, selon Diomaye FayeJOJ Dakar 2026 : la piscine olympique, le stade et le centre équestre livrés sous quinzaine, selon Diomaye FayeBénin : un instituteur tué à coup de couteau par son épouse lors d’une dispute conjugaleBénin : un instituteur tué à coup de couteau par son épouse lors d’une dispute conjugaleLe syndicat des journalistes soudanais lauréat du prix mondial de la liberté de la presse de l’UnescoLe syndicat des journalistes soudanais lauréat du prix mondial de la liberté de la presse de l’Unesco
Merci pour votre lecture — publicité