Papa Ado incontrôlable ? Après Kerozen, le blogueur attaque Yodé, Siro et A’Salfo

Quelques jours après ses piques à l’endroit du chanteur ivoirien Kérozen, le blogueur ivoirien Papa Ado s’est attaqué au duo Zouglou Yodé et Siro.

En mars 2023, Papa ado a multiplié les attaques contre le chanteur ivoirien Kerozen après avoir prédit la fin de sa carrière. « Inspiration de Kerozen est finie ou bien ?. Je ne le vois plus sur la toile »; « Seigneur, pardon, l’argent que tu as donné à Kerozen, deux jours là, il faut reprendre, il ne nous fait plus danser, on dirait que son inspiration est dans sa galère », avait -t-il publié.

Mais Kerozen qui avait pour habitude de banaliser ses publications a exprimé sa colère en implorant la malédiction sur lui. « Toi qui est derrière cette page, je te maudis, je maudis ta descendance », a-t-il répondu. Selon Kerozen, le CM de la page Papa Ado veut se servir d’une page populaire pour jeter l’opprobre sur sa personne. Cette situation a créé une dépression chez Kerozen qui s’est fondu en larme en plein direct lorsqu’il évoquait le sujet sur Life TV.

Le duo Yodé et Siro puis A’Salfo

Mais Papa ADO n’en a pas fini avec sa plaisanterie de mauvais goût. Cette fois-ci, c’est à Yodé et Siro qu’il s’en est pris après la signature de leur convention de partenariat avec la Fondation Magic System. « Quand c’est toi qui chantes toutes les chansons, mais c’est lui qui signe les contrats pour empocher le Djai (NDLR: argent en Noussi )”, a écrit Papa Ado.

Mais la réaction de Yodé et Siro ne s’est pas fait attendre. « Tu veux me faire pleurer aussi ? Tu t’es trompé de cible. Moi j’ai trop pleuré dans les funérailles. Je chante, tu écris, il signe. Voilà donc la belle équipe que nous formons ». La Fondation Magic Sytem dont le président est A’Salfo n’a pas encore répliqué à cette énième provocation.