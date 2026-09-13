Pakistan-Afrique : un nouveau conseil vise 15 milliards $ d’échanges d’ici 2030

Le Pakistan-Africa Economic Council (PAEC) a été lancé à Islamabad avec l’objectif de porter les échanges entre le Pakistan et les pays africains à 15 milliards de dollars d’ici 2030. La nouvelle plateforme veut rapprocher entreprises, investisseurs, chambres de commerce et institutions des deux côtés autour de projets et de partenariats économiques.

Le conseil présente ce seuil de 15 milliards de dollars comme un objectif stratégique, et non comme un volume d’échanges déjà acquis. Il vise également 2 milliards de dollars d’investissements pakistanais en Afrique d’ici 2028, selon ses documents officiels.

La cérémonie inaugurale a réuni des représentants de plusieurs pays africains, dont le Rwanda, Maurice, le Maroc, le Zimbabwe, le Soudan, le Kenya et l’Éthiopie. Les discussions ont porté sur le commerce, l’investissement, les coentreprises et le renforcement des liens entre secteurs privés.

Le PAEC entend concentrer ses efforts sur des secteurs où les complémentarités sont jugées importantes, notamment l’agriculture, l’industrie manufacturière, les technologies, les infrastructures, les mines et les services. Le conseil prévoit aussi de faciliter l’accès des PME aux marchés et de réduire certains obstacles non tarifaires.

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Un objectif très supérieur aux échanges actuels

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères indique que le commerce total du Pakistan avec l’Afrique s’élevait à 4,44 milliards de dollars sur l’exercice 2022-2023, dont 2,89 milliards d’importations et 1,55 milliard d’exportations. Les principaux débouchés africains des exportations pakistanaises étaient alors le Kenya, l’Afrique du Sud et la Tanzanie.

Les exportations pakistanaises vers le continent comprennent notamment du riz, des textiles, des produits pharmaceutiques, du ciment, des machines agricoles et du papier. En sens inverse, le Pakistan importe d’Afrique notamment du charbon, des produits pétroliers, du thé, du coton et du cuivre.

Le PAEC, enregistré au Pakistan comme organisation à but non lucratif, veut désormais structurer ces relations autour de projets plus ciblés. Son programme prévoit de connecter des entreprises pakistanaises avec des partenaires africains et de développer des missions économiques, des opportunités d’investissement et des coentreprises dans plusieurs marchés du continent.