Afrique : les banques centrales se retrouvent à Nairobi, avec l’IA au programme

Les banques centrales africaines se retrouvent à Nairobi du 13 au 18 septembre 2026 pour les réunions annuelles de l’Association des banques centrales africaines (ABCA), accueillies par la Central Bank of Kenya (CBK) à son Institute of Monetary Studies. Le rendez-vous réunit responsables monétaires et techniciens autour des travaux de l’association, avec une conférence consacrée à l’intelligence artificielle intégrée au programme de la semaine.

Les travaux commencent ce dimanche 13 septembre avec le Comité technique, dont les réunions se poursuivent jusqu’au 15 septembre. Selon le programme officiel de l’ABCA, des représentants de banques centrales d’Afrique de l’Est, de l’Ouest, centrale, australe et du Nord participent à cette première séquence préparatoire.

La réunion du Bureau est prévue le 16 septembre, avant le symposium des gouverneurs le 17 septembre et la 48e réunion de l’Assemblée des gouverneurs le 18 septembre. Les deux dernières sessions doivent réunir l’ensemble des membres de l’association.

Le 16 septembre, la CBK organise en parallèle une conférence sur le thème « Trusted Artificial Intelligence in Central Banking Practice ». L’institution kényane indique que les échanges porteront sur l’usage responsable de l’IA dans la politique monétaire, la stabilité et l’intégrité financières, la régulation, la supervision ainsi que l’analyse des données.

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Une semaine adossée aux 60 ans de la banque centrale kényane

Les réunions annuelles coïncident avec le 60e anniversaire de la Central Bank of Kenya, célébré le 14 septembre. La banque centrale a regroupé autour de cette date plusieurs rencontres de haut niveau, dont les travaux de l’ABCA et la conférence sur l’intelligence artificielle.

L’Association des banques centrales africaines trouve son origine dans une décision portée lors du sommet des chefs d’État et de gouvernement africains du 25 mai 1963 à Addis-Abeba. Elle sert depuis de cadre de concertation sur les questions monétaires et financières entre les banques centrales du continent.

Le programme publié par l’ABCA prévoit la clôture des travaux le vendredi 18 septembre avec la 48e Assemblée des gouverneurs, au lendemain du symposium réunissant les dirigeants des banques centrales membres à Nairobi.