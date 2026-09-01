Kenya : la Banque centrale approuve la prise de contrôle de NCBA par le sud-africain Nedbank

La Banque centrale du Kenya (CBK) a approuvé, vendredi 28 août 2026, la prise de contrôle du groupe bancaire kényan NCBA Group par le sud-africain Nedbank, qui pourra détenir jusqu’à 66 % de son capital. L’autorisation, annoncée lundi 31 août dans un communiqué, lève la principale barrière réglementaire à une opération valorisée à environ 116,3 milliards de shillings kényans, soit environ 856 millions de dollars.

Selon la CBK, cette autorisation a été délivrée au titre de la section 13(4) du Banking Act. L’institution affirme que l’opération « garantira la stabilité, renforcera la résilience du secteur bancaire kényan et favorisera la concurrence ».

Le feu vert du régulateur ne solde toutefois pas l’ensemble du dossier : plusieurs étapes réglementaires et transactionnelles restent nécessaires avant la finalisation définitive de l’acquisition.

Fondé en 2019 par la fusion de NIC Group et de Commercial Bank of Africa, NCBA Group est aujourd’hui l’un des principaux groupes financiers d’Afrique de l’Est et centrale, avec des filiales au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda et une co-entreprise en Côte d’Ivoire.

Une offre sursouscrite par les actionnaires kényans

L’offre de rachat proposée par Nedbank, coté à la Bourse de Johannesburg (JSE), a été sursouscrite par les actionnaires kényans de NCBA, signe de leur empressement à convertir leurs titres locaux en actions cotées sur le marché sud-africain.

Pour Nedbank, cette acquisition marque une nouvelle étape de son expansion sur le continent, cette fois par la prise d’un contrôle direct sur un marché est-africain plutôt que par une simple participation minoritaire.

NCBA reste coté à la Bourse de Nairobi après l’opération, dont la clôture définitive est attendue dans les prochains mois, une fois les dernières conditions transactionnelles réunies.