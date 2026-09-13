Bénin-Nigeria : Sèmè-Kraké lance l’échange douanier en temps réel

Les administrations douanières du Bénin et du Nigeria ont engagé vendredi 11 septembre 2026, au poste-frontière de Sèmè-Kraké, le déploiement d’un dispositif numérique commun destiné à permettre l’échange en temps réel des déclarations, informations de transit, profils de risque et alertes de contrôle. L’initiative vise à fluidifier le commerce sur l’axe Cotonou-Lagos tout en renforçant la sécurité douanière.

Le dispositif, présenté comme un Customs Declaration Exchange System (CDES), doit connecter les systèmes des deux administrations et permettre qu’une déclaration enregistrée d’un côté de la frontière soit visible de l’autre. Le contrôleur général des douanes nigérianes, Adewale Adeniyi, a indiqué que le projet reposait aussi sur des procédures harmonisées, une gestion conjointe des risques et une meilleure coordination des contrôles.

La démarche a été examinée lors d’une évaluation conjointe du poste-frontière à guichet unique de Sèmè-Kraké. Les équipes béninoise et nigériane ont passé en revue l’état des infrastructures, les procédures existantes et les conditions nécessaires à une interopérabilité plus poussée entre les deux services.

Le directeur général des Douanes béninoises, Raouf Malehossou, a soutenu le principe d’une intégration plus étroite des opérations. Selon les responsables des deux administrations, l’objectif est notamment d’éviter les doubles formalités, d’accélérer le traitement des cargaisons et de faciliter les échanges pour les petits commerçants, particulièrement nombreux sur ce corridor.

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Une nouvelle étape dans la numérisation du corridor

Cette initiative prolonge les efforts déjà engagés entre le Bénin et le Nigeria pour numériser le transit régional. En mai 2025, les deux pays avaient lancé à Sèmè-Kraké un pilote du Système interconnecté de gestion des marchandises en transit (SIGMAT), avec l’appui de la CEDEAO, afin d’améliorer la visibilité des cargaisons et de réduire les détournements et les retards.

Les discussions de septembre 2026 portent désormais sur un échange de données plus large entre les deux douanes, au-delà du seul suivi du transit. Adewale Adeniyi a indiqué que la mise en service dépendrait notamment de la connectivité entre les systèmes et que les premières opérations pourraient démarrer dans les prochains mois. Les équipes techniques doivent poursuivre les travaux d’interconnexion et d’harmonisation au poste de Sèmè-Kraké.