Madagascar : 7,27 milliards $ par an à mobiliser d’ici 2030, selon la BAD

Madagascar devra mobiliser environ 7,27 milliards de dollars par an d’ici à 2030 pour soutenir son développement et sa transformation économique, estime la BAD dans son Rapport pays 2026. Les conclusions ont été détaillées le 10 septembre.

La Banque africaine de développement souligne que la croissance du produit intérieur brut malgache a ralenti de 4,3 % en 2024 à 3,2 % en 2025. Elle prévoit une progression de 3,0 % en 2026, dans un contexte marqué par des pressions extérieures persistantes et des contraintes structurelles internes.

À partir de 2027, la BAD table toutefois sur une amélioration de la conjoncture, avec une croissance projetée à 4,5 %. Cette reprise serait notamment portée par les industries extractives, le tourisme, les télécommunications, les investissements dans les infrastructures et une amélioration progressive du climat des affaires.

Le rapport, intitulé « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de Madagascar dans un monde fragmenté », évalue le déficit de financement du pays et recommande de diversifier les sources de capitaux. La directrice générale du Trésor et gouverneure suppléante auprès de la BAD, Dorette Mbinison Ratsiavahana, a appelé à un renforcement de l’appui des partenaires techniques et financiers.

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Mobiliser davantage de ressources intérieures

Pour la BAD, la réponse ne peut pas reposer uniquement sur l’endettement extérieur. L’institution préconise des réformes destinées à renforcer les systèmes financiers, améliorer la mobilisation des recettes domestiques et accroître la capacité du pays à transformer les financements disponibles en investissements productifs.

Le responsable du bureau pays de la BAD à Madagascar, Adam Amoumoun, estime que le pays doit accélérer les réformes permettant de diversifier ses sources de financement et d’améliorer l’exécution des programmes d’investissement. L’objectif est de réduire la dépendance à un environnement international devenu plus contraint pour les pays à revenu faible ou intermédiaire.

La BAD encourage également les autorités malgaches à s’inscrire dans la Nouvelle architecture financière africaine pour le développement, une initiative continentale destinée à améliorer l’accès aux capitaux et à renforcer les mécanismes africains de financement.

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Dans sa stratégie de gestion de la dette 2026-2028, le ministère malgache de l’Économie et des Finances chiffre le besoin de financement brut à 8 651,2 milliards d’ariary pour 2026, dont 5 839,4 milliards doivent provenir de financements extérieurs.