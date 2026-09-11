Nigeria : Abuja sollicite des co-investissements chinois pour accélérer ses projets électriques

Le Nigeria a demandé à des groupes chinois de l’ingénierie énergétique et à des institutions financières d’accélérer les projets électriques en cours et de s’engager davantage comme co-investisseurs, lors d’une mission menée cette semaine à Pékin par le ministre de l’Énergie, Joseph Tegbe. Abuja veut transformer ces partenariats en projets financés capables d’augmenter la production, le transport et la fiabilité de l’électricité.

Joseph Tegbe a notamment rencontré Sinomach Group et China Machinery Engineering Corporation (CMEC), deux entreprises impliquées dans les programmes nigérians de production et de transport d’électricité. Le ministre leur a demandé des calendriers d’exécution plus fermes et plus rapides pour les projets en cours du Presidential Power Initiative (PPI).

Le gouvernement nigérian souhaite aussi dépasser le modèle classique des contrats d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction. La nouvelle approche proposée aux partenaires chinois prévoit des prises de participation et des apports directs en capitaux, technologies et expertise technique dans la production, le transport, l’hydroélectricité et les infrastructures associées.

Selon le ministère, la mission Nigeria-Chine doit permettre de convertir les discussions industrielles en projets bancables, financés et mesurables, avec pour critères la puissance effectivement mise en service, les kilomètres de lignes énergisées et l’amélioration de la durée d’alimentation électrique. Le secteur reste confronté à des contraintes persistantes de transport et de stabilité du réseau malgré plusieurs programmes de modernisation.

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Le PPI au cœur de la modernisation du réseau

Le Presidential Power Initiative est mis en œuvre par FGN Power Company, structure créée pour coordonner le financement et l’exécution de la modernisation du réseau électrique nigérian. Le programme couvre notamment le transport, la distribution, les systèmes de comptage et le renforcement des capacités techniques.

Le gouvernement avait déjà relancé en 2026 ses discussions avec l’Allemagne autour du PPI et de Siemens Energy. En février, la présidence nigériane avait indiqué que le président Bola Tinubu avait demandé un appui supplémentaire sur le transport d’électricité, tandis que Berlin avait réaffirmé la disponibilité de Siemens à poursuivre le projet et celle de Deutsche Bank à participer à son financement.

À Pékin, Joseph Tegbe a également invité les groupes chinois à investir dans des secteurs appelés à devenir de gros consommateurs d’électricité, dont la sidérurgie, l’automobile, les centres de données, la logistique du froid et l’industrie sucrière. Abuja veut ainsi faire progresser simultanément les capacités électriques et la demande industrielle susceptible d’améliorer la viabilité commerciale des nouveaux investissements.

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Le PPI prévoit plusieurs phases de renforcement du réseau. Cinq sites de la première phase sont notamment concernés par des travaux de postes électriques, et les autorités nigérianes ont indiqué que deux de ces infrastructures devaient être achevées d’ici décembre 2026.