Sénégal : le pétrole brut propulse les exportations à 668,2 milliards de FCFA en juillet

Les exportations du Sénégal ont atteint 668,2 milliards de FCFA en juillet 2026, contre 524,7 milliards en juin, soit une hausse de 27,3 %, selon le dernier bulletin mensuel du commerce extérieur de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). La progression est principalement liée au rebond des ventes de pétrole brut.

Les expéditions de brut ont représenté 273,4 milliards de FCFA en juillet, contre 87,7 milliards un mois plus tôt. Les produits pétroliers raffinés ont également progressé, de 57,2 à 73 milliards de FCFA, tandis que les exportations d’acide phosphorique sont passées de 7,3 à 19,7 milliards.

Par rapport à juillet 2025, la valeur totale des exportations affiche une hausse de 54,7 %. Sur les sept premiers mois de 2026, elle atteint 3 822,5 milliards de FCFA, contre 3 272,2 milliards sur la même période de 2025, soit une progression de 16,8 %.

Cette hausse n’a pas concerné tous les produits. Les ventes de gaz naturel liquéfié ont reculé de 45 à 29,3 milliards de FCFA entre juin et juillet. Le ciment hydraulique est passé de 14,9 à 9 milliards, tandis que les exportations de poissons frais de mer ont diminué de 23 à 17,1 milliards.

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La Suisse, les Pays-Bas et le Mali parmi les principaux débouchés

La Suisse a absorbé 14,9 % des exportations sénégalaises en juillet, devant les Pays-Bas avec 13,9 %. Le Mali a représenté 11,8 % des ventes à l’étranger, suivi de la Malaisie à 10 %, de la Finlande à 8,2 %, de la Turquie à 8 % et de l’Inde à 4,3 %.

Dans le même temps, les importations de biens se sont établies à 606 milliards de FCFA en juillet, contre 653,6 milliards en juin, soit un recul de 7,3 %. Les achats de produits pétroliers raffinés ont diminué à 207,1 milliards de FCFA, alors que les importations de pétrole brut ont atteint 112,3 milliards.

Sur les sept premiers mois de l’année, les importations totalisent 3 889,6 milliards de FCFA, en baisse de 7,5 % par rapport à la même période de 2025. L’écart entre exportations et importations sur cette période ressort ainsi à environ 67 milliards de FCFA en défaveur du Sénégal.