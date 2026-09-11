États-Unis : l’inflation reste à 3,4 % en août avant la décision de la Fed

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,4 % en août par rapport à juillet et de 3,4 % sur un an, a annoncé vendredi 11 septembre le Bureau of Labor Statistics (BLS). L’accélération mensuelle, après une hausse de 0,1 % en juillet, intervient à quelques jours de la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le rebond de l’essence a largement alimenté la hausse. Son indice a progressé de 3,9 % sur un mois et représenté plus d’un tiers de l’augmentation globale des prix en août. L’ensemble de l’énergie a gagné 2,1 % sur le mois.

Hors alimentation et énergie, l’inflation dite sous-jacente a augmenté de 0,3 % en août, après 0,2 % en juillet. Sur un an, elle a ralenti à 2,4 %, contre 2,5 % le mois précédent. Les coûts du logement ont progressé de 0,3 %, tandis que les tarifs aériens ont augmenté de 2,7 %.

Les prix alimentaires ont avancé de 0,1 % sur le mois et de 2,7 % sur un an. Le BLS relève notamment une hausse de 0,3 % des repas pris à l’extérieur, alors que les prix des aliments consommés à domicile sont restés globalement stables en août.

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L’énergie maintient la pression sur la Fed

Sur douze mois, l’indice de l’énergie affiche une progression de 16,3 %, portée par une hausse de 27,4 % de l’essence. Reuters et Associated Press relient le regain des prix des carburants aux tensions persistantes sur les marchés de l’énergie, dans un contexte où le Brent a dépassé 108 dollars cette semaine et où les perturbations au Moyen-Orient continuent de peser sur les approvisionnements.

Ces chiffres ont renforcé les anticipations d’un nouveau resserrement monétaire. La Réserve fédérale avait maintenu en juillet son taux directeur dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, alors que plusieurs responsables plaidaient déjà pour une hausse afin de contenir une inflation toujours supérieure à l’objectif de 2 %.

Les marchés ont réagi sans mouvement de panique : les actions américaines ont progressé après la publication, tandis que les rendements obligataires ont fluctué. Les investisseurs continuent toutefois d’intégrer une forte probabilité de relèvement des taux à court terme, selon Reuters.

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Le Comité de politique monétaire de la Fed se réunira les 15 et 16 septembre. La décision sur les taux doit être annoncée le 16 septembre à 14 heures, heure de Washington, avant la conférence de presse du président de la banque centrale.