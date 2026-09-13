Tanzanie : 198,67 milliards de shillings pour une ligne électrique de 220 kV

La Tanzanie a lancé le 11 septembre 2026 à Saza un projet de 198,67 milliards de shillings pour construire une ligne électrique de 220 kV entre Iganjo, dans la région de Mbeya, et Saza, dans celle de Songwe. Le chantier doit durer 18 mois.

Le contrat a été signé entre la Tanzania Electric Supply Company (TANESCO) et le groupe chinois TBEA. Le projet comprend également une nouvelle sous-station à Saza.

Le projet doit renforcer la capacité de transport d’électricité vers Songwe et les zones voisines de Chunya, où la demande augmente avec les activités minières, agricoles, commerciales et les besoins des ménages.

Selon les informations communiquées lors de la signature, une partie de la zone est aujourd’hui alimentée depuis Mbeya par une ligne de 33 kV longue de plus de 116 kilomètres. TANESCO estime que la distance et la hausse de la consommation compliquent la stabilité de l’alimentation électrique.

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Une infrastructure préparée pour renforcer le réseau régional

La vice-ministre tanzanienne de l’Énergie, Salome Makamba, a présenté la nouvelle liaison comme un investissement destiné à soutenir les activités productives, notamment l’exploitation minière dans les districts de Chunya et de Songwe, tout en améliorant l’accès à une électricité plus fiable.

Une étude environnementale préparée pour TANESCO et publiée par la Banque africaine de développement avait déjà documenté le développement d’une liaison de 220 kV et d’une sous-station dans le corridor Mbeya-Songwe.

Les autorités tanzaniennes relient cet investissement à un programme plus large de renforcement du réseau national. Salome Makamba a notamment rappelé les travaux autour du projet d’interconnexion Tanzanie-Zambie, destiné à améliorer les échanges d’électricité entre les réseaux d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe.

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Le chantier Iganjo-Saza doit être exécuté par TBEA sous la supervision de TANESCO. Les responsables de la compagnie publique ont demandé que le calendrier de 18 mois soit respecté, alors que la demande électrique continue de progresser dans les deux régions concernées.