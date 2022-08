P-Square: accusé par sa femme d’avoir couché avec leur domestique, Peter Okoye réagit

En plein processus de divorce avec sa femme Anita qui l’accuse de l’avoir trompé avec leur domestique, le chanteur Paul Okoye a finalement donné de la voix. Dans un message sur son compte Instagram, le jumeau a envoyé une réponse assez subtile à sa femme, et à tous ses détracteurs.

Qu’il vous souvienne qu’il y a environ un an, Anita Okoye avait demandé le divorce à son mari après 17 ans de mariage. Pour cause, elle accuse son mari d’avoir eu des relations extra-conjugales avec plusieurs femmes dont leur femme de ménage identifiée sous le nom de Florence.

Selon des documents judiciaires rendus publics par Anita qui a d’ailleurs poursuivi son ex-mari devant la justice, Paul Okoye l’aurait expulsé de la maison avec sa sœur, lorsqu’elles ont découvert la liaison du chanteur avec la domestique.

Muré dans un silence total depuis les nombreuses révélations de son ex femme au tribunal et sur les réseaux sociaux, le chanteur du groupe P-square a finalement réagi. Le chanteur dans son post Instastory a écrit un message qui semble etre une réponse subtile à son ex femme.

« Un homme se fiche de savoir si vous l’aimez ou pas, il veut juste gagner de l’argent et avoir la paix chez lui. Avant d’aller au lit chaque jour, il réfléchit, il fait des calculs, il établit une stratégie sur la façon de réaliser ses attentes à la fin de la journée. Il n’a pas le temps« , a-t-il écrit.

Très vite, ce message du chanteur Paul Okoye connu également sous le nom de Rudeboy a suscité une avalanche de réactions dans le rang des internautes. « C’est pour ça que tu as trompé ta femme avec une femme de ménage ? », « Donc c’est la raison de votre infidélité ? », « N’importe quoi. Les hommes pleurent pour être aimés en retour, Ogbeni dites pour vous », ont écrit quelques internautes en commentaire.