Ouzbékistan: il bat sa femme, devant les invités, lors de leur mariage (vidéo)

L’incident choquant s’est produit alors que le couple nouvellement marié était sur scène lors de leur réception, probablement après la cérémonie de mariage en Ouzbékistan.

Ce jour qui devrait être le plus heureux de sa vie deviendra un jour de cauchemar pour cette jeune mariée. Un marié a laissé ses invités stupéfaits lorsqu’il a frappé sa femme après avoir perdu à un jeu lors de leur réception de mariage.

Dans la vidéo devenue virale Ouzbékistan, on pouvait voir deux jeunes mariés sur scène dans leurs tenues de mariage quelques secondes après la fin d’un jeu organisé pour la circonstance. Mais, lorsque le marié réalise qu’il a perdu, il s’en prend soudainement à sa femme qui se tient à côté de sa demoiselle d’honneur. Il frappe violemment sa dulcinée à l’arrière de la tête avec son poing.

Il frappe sa femme lors de leur cérémonie de mariage après avoir perdu à un jeu

La mariée est d’abord stupéfaite et grimace de douleur tandis que les autres invités cessent de rire et d’applaudir lorsqu’ils réalisent ce dont ils viennent d’être témoins. La mariée choquée et désemparée a porté la main à sa tête, avant de soulever sa robe de mariée blanche du sol et d’être conduite hors de la scène par deux autres femmes.

Pendant ce temps, le témoin qui se tenait aux côtés du marié est également apparu choqué avant de s’agiter nerveusement avec son téléphone alors que la musique de fête continuait à être diffusée et que des lumières disco clignotaient autour d’eux. Le marié est resté sur la scène, comme si rien ne s’était passé, regardant la foule silencieuse qui, quelques instants auparavant, acclamait le couple. Qu’est-ce qui a mal tourné dans la tête du marié pour que ce qui devait être le plus beau jour de leur vie se termine ainsi ?