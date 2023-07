Ousmane Sonko s’exprime pour la 1ère fois après l’annonce de Macky Sall

- Publicité-

Dans une interview avec France 24, Ousmane Sonko, leader du parti Pastèf et figure de proue de l’opposition sénégalaise, a exprimé ses vues sur la situation politique actuelle au Sénégal. Sonko, qui est actuellement assigné à résidence suite à sa condamnation pour « corruption de la Jeunesse », a partagé ses réflexions sur la décision du président Macky Sall de ne pas se présenter pour un nouveau mandat.

Sonko a souligné que la décision de Sall n’était pas une cause de célébration, mais plutôt une attente légitime du peuple sénégalais. « Je comprendrais cette attitude si il s’agissait pour moi d’un encouragement pour nous demander de mieux faire et de continuer sur cette lancée pour apaiser définitivement ce pays », a déclaré Sonko. Il a critiqué l’idée que le respect de la constitution soit considéré comme une exception en Afrique, citant des exemples d’alternances démocratiques réussies dans d’autres pays africains comme le Cap Vert, le Ghana, le Niger et le Nigeria.

Il a également déploré le retard pris par Sall pour annoncer sa décision, soulignant que cela a causé d’énormes dégâts pour le Sénégal. Selon Sonko, si Sall avait clairement indiqué dès le début qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, le pays n’aurait pas connu les violences et les emprisonnements qui ont marqué ces dernières années.

Sonko a également critiqué l’attitude de Sall, qu’il a qualifiée de dictatoriale. Il a affirmé que Sall n’avait pas reculé de son propre chef, mais avait été contraint de le faire sous la pression du peuple sénégalais et de la communauté internationale. Il a également évoqué les plaintes déposées contre Sall auprès de la Cour pénale internationale et de divers organismes des Nations Unies.

Je suis « totalement éligible »

L’opposant a également dénoncé la persécution dont il est l’objet, ainsi que la violence policière et l’instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place. Il a raconté comment il avait été attaqué physiquement, comment son domicile avait été brisé et comment il avait été contraint de donner son téléphone et son ordinateur portable à ses enfants pour qu’ils les amènent chez leurs voisins pour les recharger, en raison d’un problème d’électricité.

Sonko a souligné que malgré la non-candidature de Sall, la situation politique au Sénégal reste tendue. Il a affirmé que les populations sénégalaises se sont soulevées non pas pour la troisième candidature, mais contre la persécution de l’opposant. « Je suis encore totalement éligible » et ma conviction, c’est que si on va aux élections, le jour de l’élection, on attendra Ousmane Sonko. », a t’il fait savoir. Il a également insisté sur le fait que le Sénégal a besoin d’élections transparentes et inclusives, et que ce n’est pas à Sall de choisir le prochain président.

En somme, Sonko a exprimé sa détermination à résister à toute tentative de persécution et a déclaré qu’il était prêt à discuter avec Sall pour trouver une solution à la crise politique actuelle. Cependant, il a souligné que toute discussion devrait se dérouler sans contrainte et dans le respect de la dignité de chacun.