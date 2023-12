Onana en colère contre Manchester United: « Nous devons faire beaucoup plus »

-Publicité-

Le gardien de but de Manchester United, André Onana, pense que les siens auraient dû faire mieux qu’un nul et vierge à Anfield, alors que les Red Devils et les Reds se sont quittés sur un triste 0-0, dimanche, lors de la 17è journée de Premier League.

Avec déjà 39 buts encaissés dans les cages mancuniennes, André Onana ne connaît pas la meilleure saison de sa carrière en Premier League. Cela ne lui a cependant pas empêché de s’offrir son 8è clean sheet ce weekend, lors de la 17è journée du championnat.

Contre Liverpool à Anfield, le gardien de but camerounais a réalisé plusieurs arrêts réflexes. Lesquels ont permis aux Red Devils de finir la rencontre sur un score nul de zéro but partout (0-0). Le Lion Indomptable a même battu un record de David de Gea, avec ses huit arrêts sur les installations du club de la Mersey.

Malgré ce résultat jugé « honorable » par United, Onana pense que l’équipe aurait dû faire mieux. « Nous sommes Manchester United. Nous sommes l’un des plus grands clubs du monde et, contre chaque adversaire que nous jouons, nous voulons gagner », a-t-il déclaré à MUTV.

« Nous avons pris un point, nous nous battons ensemble, nous montrons beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité, mais ce n’est pas suffisant. Nous devons essayer de gagner le match. Malheureusement, nous ne l’avons pas fait. Nous devons élever notre niveau d’exigence. Peu importe qui nous jouons, nous devons aller chercher la victoire », a ajouté Onana.

Relégué à la 7è place au classement en Premier League, à 6 longueurs du top 4, gardé par Manchester City, Manchester United affronte West Ham samedi prochain, à l’occasion de la 18è journée de championnat. Un match important pour la bande à André Onana qui doit arracher la victoire pour remonter dans le tableau, où alors essuyer un nouveau revers pour s’enfoncer dans la crise.