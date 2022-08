« On va faire ça proprement… »: Ks Bloom réagit après avoir été désigné coach de The Voice Kids Afrique

Désigné pour la première fois coach de la plus grande compétition musicale africaine, « The Voice Kids Afrique », le chanteur gospel Ivoirien Ks Bloom a tenu à adresser un message à toute sa communauté. Dans un récent message sur ses réseaux sociaux, le chanteur a dit toute sa fierté.

KS Bloom a le vent en poupe depuis la sortie de sa nouvelle collaboration avec la chantre de Dieu nigériane Chidinma. Sorti officiellement au début de ce mois d’août, le single a connu un succès époustouflant au point de cumuler plus d’un million de vue en 24h sur Youtube.

Alors que le single continue d’exploser les records sur les plateformes de streaming, Koné Souleymane Koné a enchainé avec une autre bonne nouvelle qui va sans doute insuffler une autre dynamique à sa carrière. En effet, Koné Souleymane Koné de son vrai nom a été désigné entant que coach de l’émission musicale The Voice Kids Afrique.

Muré dans un silence total depuis l’annonce de la nouvelle par les organisateurs de la compétition, KS Bloom a finalement réagi ce dimanche 07 août 2022 à l’occasion de la fête de l’indépendance de la Côte d’Ivoire.

« En ce jour d’indépendance de mon pays, j’aimerais dire combien je suis fier d’avoir été choisi Coach à The Voice Afrique francophone kid’s. Fier d’avoir été choisi pour représenter la Côte d’Ivoire. Fier d’avoir été choisi pour coacher, assister et encadrer nos petits frères, nos enfants, nos neveux et nièces. Fier de porter les couleurs du royaume des Cieux là où on s’y attend le moins. Fier de travailler avec des artistes aussi talentueux que Daphné Njie, Teeyah et mon frère Sidiki Diabaté« , a-t-il indiqué.

Et d’ajouter: « Sur ce coup, Je donnerai tout pour honorer mon Dieu, l’Afrique et ses talents. Les Disciples, là-bas ce n’est pas les worship hein. Mais que ce soit Fanta Diallo, Birima, Malaïka, Yamore etc … On va faire ça proprement pour la culture africaine et pour confirmer que le créateur de tout Style Musical c’est DIEU. Glorieuse fête d’INDÉ à nous chers IVOIRIENS. Appelez-moi Désormais le Coactcha« , a écrit le rappeur gospel sur sa page Facebook.