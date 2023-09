« On ne peut jamais me comparer à lui dans le football », E. Adebayor à propos de Serge Akakpo

Emmanuel Adebayor n’est pas resté indifférent face à l’élimination du Togo à la CAN 2023. Dans un direct sur ses réseaux sociaux, l’ancien capitaine des Éperviers a donné son avis sur la situation avant d’évoquer une fois encore le sujet Serge Akakpo.

La récente élimination de l’équipe togolaise pour la CAN 2023 continue de faire des vagues. Emmanuel Adebayor, l’ancien attaquant du Réal Madrid a exprimé ses sentiments lors d’un direct sur sa page Facebook, pointant du doigt la part des autorités sportives du Togo dans cette nouvelle défaite de l’équipe nationale togolaise en phase éliminatoire de la CAN 2023.

Connu pour son franc-parler, l’international togolais a clairement exprimé son désaccord quant au rôle de Serge Akakpo en tant que manager général, soulignant que sa résidence sur un autre continent entravait son efficacité. Ses critiques n’ont pas été formulées de manière voilée. Il a également profité pour répondre à ceux qui ont l’habitude de les comparer, affirmant que leurs parcours dans le football étaient diamétralement opposés.

« Je ne peux pas m’asseoir et parler football avec Serge Akakpo. Nos vécus dans le football sont complètement différents. On ne peut jamais nous comparer dans le football. Dans quel pays, le Team Manager de la sélection nationale se retrouve, même pas dans un autre pays à côté, sur un autre continent. Imaginons que le Team Manager de l’Equipe de France vivait en Afrique. Je n’ai aucun problème avec Serge Akakpo (ndlr, vit en France). Mais, je ne suis pas d’accord qu’il soit Team Manager de la sélection nationale du Togo et vit en Europe. Il y a des matchs des jeunes, il n’est pas présent. Serge ne regarde même pas le championnat togolais. », a-t-il lancé dans des propos retranscrits par Afriquesports.

Cette déclaration d’Emmanuel Adebayor a mis en lumière les désaccords internes au sein de l’équipe nationale du Togo, soulevant des questions sur la manière dont la gestion de l’équipe est perçue par les anciens joueurs. L’avis tranché d’Adebayor quant à la résidence et à l’engagement de Serge Akakpo dans ses fonctions de manager général va sans doute susciter un débat au sein de la communauté sportive togolaise.

