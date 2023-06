« On aurait fait un beau couple », ce que la chanteuse Ayodélé pense de T Gang

La chanteuse Ayodélé pense qu’elle aurait pu former un beau couple avec l’artiste Béninois T Gang Le Technicien avec qui, elle a fait un featuring « T’aimer » il y a environ 10 jours.

Ayodélé serait-t-elle en couple avec T gang? La chanteuse n’a pas pu échapper à cette question qui taraude l’esprit des Béninois depuis la sortie de son clip amoureux avec T gang.

Reçue sur l’émission KFé Week-end du vendredi 16 juin 2023, Ayodélé a levé un coin de voile sur cette histoire d’amour avec TGang. A l’en croire, c’était juste pour le clip. « On tournait une vidéo… C’est juste pour le clip, il n’y a rien d’autre« , a-t-elle clarifié.

- Publicité-

Et ce n’est pas tout. Sur le plateau de TVC, elle semble avoir été un peu trop loin. « Mais si non, quand on regarde la photo, ben, c’est vrai que ça en donne l’impression hein. Je crois qu’on aurait fait un beau couple », a-t-elle ajouté comme pour semer le doute sur ses relations avec TGang.

Articles similaires