“On a appris à accepter ton visage”, “, l’acerbe réplique de Creol à Emmanuelle Kéïta

Samedi 7 octobre 2023, Emmanuelle Kéïta a critiqué le look vestimentaire de la chanteuse gabonaise Creol lors de son émission « Mood’e by EK ». Une attaque à laquelle Creol a répondu séchement lors d’un direct sur sa page Facebook.

Emmanuelle Kéïta a pris l’habitude de critiquer le look des célébrités sur son émission « Mood’e By EK ». Après Serey Dié, Ruth Gbagbi, Carmen Sama, Didi B et bien d’autres, c’est le style vestimentaire de Creol qui est passé au peigne fin samedi dernier.

Tel un message envoyé à la chanteuse, Emmanuelle Kéïta a rappelé à Creol qu’une femme, ça s’habille. « C’est de la peau, de la peau, et rien que de la peau. Sa beauté est indiscutable, elle est canon. Mais une femme, ça s’habille. Une artiste, ça se couvre, ça crée des looks. Une artiste, ça ne s’exhibe pas du lundi au dimanche », avait-elle conseillé. Comme Emmanuelle Kéïta devrait s’y attendre, la réplique de la chanteuse gabonaise a été acerbe et à la hauteur de la provocation.

« Emmanuelle Kéïta, la reine de FaceApp. Tu nous as fatigués avec FaceApp, mais on a appris à accepter ton visage comme ça. Accepte-toi d’abord. La première fois que j’ai vu ton émission, j’étais choquée. Parce qu’en vrai, on voit d’abord ton émission et après, on voit les photos retouchées. Et quand le générique est terminé, une fois qu’on tombe sur ton crâne à la télé, caméra face to face, quelle déception… », a-t-elle répondu. Mieux encore, Creol soutient qu’elle est une sirène et qu’une sirène ne s’habille pas.