OM: Paixao forfait à Monaco, Balerdi absent du groupe

L’Olympique de Marseille se déplacera à Monaco le dimanche 30 août 2026 à 20h45, pour la 2e journée de Ligue 1, sans Igor Paixao ni Leonardo Balerdi. Le premier est forfait en raison d’une gêne à la cuisse, tandis que le second ne figure pas dans le groupe alors que son avenir fait l’objet de discussions.

Bruno Genesio a précisé que Paixao avait joué contre Strasbourg malgré cette douleur. L’entraîneur marseillais a ajouté que l’ailier était resté en soins toute la semaine et qu’il n’était pas en mesure d’effectuer le déplacement en Principauté.

Genesio a également indiqué que Balerdi s’était entraîné normalement toute la semaine. Mais le défenseur argentin n’a pas été retenu pour ce match en raison de discussions en cours sur son avenir, selon le technicien marseillais.

Ces deux absences pèsent sur la préparation de l’OM avant l’un des premiers rendez-vous marquants de sa saison. Le dossier Balerdi reste en outre encadré par une fin de mercato annoncée au 1er septembre 2026, ce qui laisse peu de temps pour trancher son cas.