Olivier Giroud: « Je jouerai jusqu’à ce que mon corps dise stop »

Lors d’une interview pour Le Parisien, Olivier Giroud ne se voit pas prendre sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022.

Sélectionné par Didier Deschamps, Olivier Giroud va disputer le troisième Mondial de sa carrière avec la France. A 36 ans, le tournoi organisé au Qatar devrait être le dernier de l’attaquant du Milan AC. Mais le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus (49 réalisations en 114 sélections) ne compte pas prendre sa retraite internationale après l’aventure des siens en terre qatari. « Je ne me fixe aucune limite, j’ai dit que ça pourrait être ma dernière compétition, mais je n’ai pas envie d’annoncer quoi que ce soit. Je jouerai jusqu’à ce que mon corps dise stop », a confié l’ancien attaquant de Chelsea, lors d’une interview pour Le Parisien.

L’international français ajoute: « Je suis en sélection depuis maintenant onze ans. Mon esprit de compétiteur me pousse sans cesse à aller chercher encore plus. J’ai soif de victoires. De trophées. A mon âge, pouvoir être aussi décisif et se sentir bien, c’est un véritable bonheur ». Venu au Qatar en position de doublure de Karim Benzema, Olivier Giroud devrait avoir un plus grand rôle avec le forfait de l’attaquant du Real Madrid, blessé.

La France débutera son Mondial ce mardi soir contre l’Australie dans le groupe D. Malgré un groupe amoindri par les forfaits, les Bleus sont logiquement favoris pour cette rencontre. Et Olivier Giroud, qui a déjà marqué 9 buts et délivré 5 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues avec le Milan AC cette saison, aura certainement son mot à dire.