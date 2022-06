Olivia Yacé totalement métamorphosée ?: ce look capillaire de la Miss séduit la toile (image)

A peine nommée ambassadrice du tourisme Ivoirien, Olivia Yacé valorise déjà l’Afrique. La reine de la beauté Ivoirienne a opté pour une nouvelle tresse typiquement africaine et le moins que l’on puisse dire, les images ne laissent personne indifférents.

Olivia Yacé continue de faire parler d’elle après sa brillante prestation à la finale du concours de Miss Monde 2022. Fort de son exploit, le gouvernement Ivoirien a décidé récemment de lui confier une tâche noble, celle de défendre les valeurs du tourisme ivoirien et africain dans le monde. Après cette consécration, la deuxième dauphine de la plus grande compétition de beauté mondiale vient de poser un acte qui suscite l’admiration des internautes.

En effet, la fille du maire de Cocody Jean-Marc Yacé a posté dans la matinée de ce mercredi 8 juin, une série de clichés impressionnants. Sur les images, l’on peut clairement constater que la Miss Côte d’Ivoire 2021 a opté pour un nouveau look capillaire qui n’est rien d’autre qu’une natte africaine. Pour faire ressortir toute sa beauté naturelle, Olivia a arboré une robe simple moulante de couleur banche.

Olivia Yacé totalement métamorphosée

A peine publiées, les images ont suscité une avalanches de réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont remarqué à l’unanimité que cette nouvelle tresse africaine a changé complètement la physionomie de la reine de la beauté au point de la rendre plus attrayante.

Pour rappel, Olivia Yacé lors de la cérémonie qui l’a consacré au rang d’ambassadeur du tourisme il y a quelques jours s’est engagée à porter haut l’image du tourisme ivoirien dans le monde à l’instar de Didier Drogba et le mythique groupe zouglou Magic System.

»Je m’engage à prendre à cœur le rôle qui est désormais le mien. Je n’hésiterai pas à aider, à valoriser et à promouvoir la Côte d’Ivoire en assumant fièrement mon identité ivoirienne et en restant attachée à nos nobles valeurs culturelles », avait-elle indiqué au représentant du ministre de la culture et du tourisme.

