Olivia Yacé mobilise plus de 6 millions FCFA pour l’école à Abobo

Olivia Yacé a consacré plus de 6 millions de FCFA à la rentrée scolaire au Village SOS d’Abobo, lundi 14 septembre 2026, à travers la fondation qui porte son nom. L’aide bénéficie à l’École maternelle et primaire Hermann Gmeiner et comprend notamment la prise en charge de la scolarité de 11 filles.

SOS Villages d’Enfants Côte d’Ivoire chiffre à 2,5 millions de FCFA l’appui destiné aux frais scolaires de ces 11 bénéficiaires pour l’année 2026-2027. Des kits scolaires ont également été remis aux enfants, tandis que du matériel didactique et pédagogique a été offert aux encadreurs.

RTI Infos évalue l’ensemble du soutien apporté par la Fondation Olivia Yacé à plus de 6 millions de FCFA. L’opération intervient au début de la nouvelle année scolaire et prolonge un partenariat déjà engagé avec le Village SOS d’Abobo.

La fondation avait consacré la même enveloppe de 2,5 millions de FCFA à la scolarisation de 11 filles en 2025-2026. Selon SOS Villages d’Enfants Côte d’Ivoire, elle avait aussi offert 100 chaises afin d’améliorer les conditions d’apprentissage dans l’établissement.

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Élue Miss Côte d’Ivoire 2021, Olivia Yacé a fait de l’éducation l’un des axes d’intervention de sa fondation. Lors d’une action organisée sur le même site en octobre 2025, son équipe avait déjà présenté ce soutien scolaire comme un engagement en faveur de l’accès à l’éducation et de l’égalité des chances.

Le renouvellement annoncé pour 2026-2027 maintient ainsi la prise en charge des 11 jeunes filles et l’accompagnement matériel de l’école Hermann Gmeiner, au sein du Village SOS d’Abobo.