Serey Dié revient en sélection comme adjoint des U23 ivoiriens

Serey Dié rejoint le staff de la sélection ivoirienne des moins de 23 ans comme entraîneur adjoint de Sébastien Bannier. L’ancien capitaine des Éléphants, champion d’Afrique en 2015, retrouve ainsi l’environnement des sélections nationales dans un rôle technique, après avoir amorcé sa reconversion sur les bancs depuis la fin de sa carrière de joueur.

La nomination a été rapportée les 15 et 16 septembre 2026 par plusieurs médias ivoiriens, dont Supersport CI, 7info et Pulse Côte d’Ivoire. Le technicien français Sébastien Bannier prend la tête des U23, avec Serey Dié dans son encadrement. Cette nouvelle fonction marque une étape supplémentaire dans la reconversion de l’ancien milieu défensif.

Le retour de Serey Dié intervient au moment où plusieurs figures de la génération sacrée à la CAN 2015 retrouvent des responsabilités autour des Éléphants. Boubacar « Copa » Barry a également été annoncé dans l’encadrement de la sélection A comme entraîneur des gardiens, dans le contexte du retour d’Hervé Renard à la tête de l’équipe nationale.

Pour Serey Dié, cette évolution prolonge un parcours amorcé sur les bancs après sa retraite sportive. L’ancien international a déjà exercé dans l’encadrement technique à Tanda et s’est engagé dans une formation d’entraîneur liée à la Licence CAF B. Depuis janvier 2026, il figure parmi les anciens internationaux ivoiriens engagés dans un cursus de formation à la Licence CAF B, parallèlement à son expérience sur un banc de club.

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Une nouvelle étape après plus de 60 sélections

Serey Dié a porté le maillot ivoirien à plus de 60 reprises et a fait partie du groupe vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2015. Milieu défensif reconnu pour son engagement, il a également évolué en Europe, notamment en Suisse et en Allemagne, avant d’entamer sa transition vers les fonctions d’entraîneur.

Son arrivée auprès des U23 le place désormais au contact d’une génération appelée à alimenter progressivement l’équipe A. Sous l’autorité de Sébastien Bannier, son rôle d’adjoint doit l’inscrire dans le travail quotidien d’une sélection de jeunes, avec un profil d’ancien capitaine qui connaît les exigences du football international ivoirien.

La réorganisation annoncée cette semaine associe ainsi deux anciens champions d’Afrique 2015 à des fonctions techniques distinctes : Serey Dié auprès des U23 et Copa Barry auprès des gardiens de la sélection A.