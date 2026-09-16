Kadhy Touré dévoile cinq leçons après sa pause des réseaux sociaux

Kadhy Touré a repris la parole sur Facebook mardi 15 septembre 2026 pour dresser le bilan de sa pause des réseaux sociaux. L’actrice, productrice et personnalité de télévision ivoirienne dit avoir tiré cinq leçons de cette période de retrait, centrées sur sa concentration, son rapport à l’exposition publique, la pression des chiffres, sa vie spirituelle et l’organisation de son temps.

Cette prise de parole intervient un peu plus d’un mois après l’annonce de sa coupure numérique. Le 9 août, Kadhy Touré avait indiqué qu’elle comptait s’éloigner des plateformes pendant environ quatre à six semaines afin de se consacrer à un projet encore gardé secret.

Dans son nouveau message, elle explique d’abord avoir pris conscience du temps absorbé par le défilement des contenus. Elle raconte qu’une simple vidéo de deux minutes pouvait l’entraîner dans plusieurs heures de consultation, au point de terminer certaines journées avec le sentiment d’avoir perdu en productivité.

La comédienne dit aussi avoir redécouvert des moments vécus sans réflexe de publication. Repas, déplacements, sorties ou cadeaux pouvaient rester privés, sans être immédiatement transformés en photos ou en vidéos destinées à ses abonnés. Elle présente cette distance comme l’un des changements les plus marquants de sa pause.

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Moins de chiffres, plus de temps pour ses priorités

Kadhy Touré revient également sur la pression liée aux statistiques des réseaux sociaux. Lorsque l’image fait partie du travail, explique-t-elle en substance, la consultation des mentions « J’aime », des commentaires, des partages et des vues peut finir par occuper une place excessive. Elle dit avoir cherché à sortir de cette course aux performances pour recentrer son attention sur ses projets hors ligne.

Cette période lui aurait aussi permis de retrouver un rythme plus régulier pour la prière, la méditation, les lectures spirituelles et les moments en famille. L’actrice affirme parallèlement avoir mieux structuré son emploi du temps, au point de reprendre des cours, de s’inscrire à de nouvelles formations et de consacrer davantage de temps à des exercices de spécialisation.

Le projet professionnel qui avait motivé son retrait annoncé en août n’a, à ce stade, toujours pas été dévoilé. Kadhy Touré n’a pas non plus donné de calendrier précis pour en présenter les contours, mais sa publication du 15 septembre marque son retour à une prise de parole publique après plusieurs semaines de forte discrétion numérique.