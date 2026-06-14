Oliver Tree tué dans une collision entre deux hélicoptères à Rio de Janeiro

Oliver Tree , chanteur américain connu pour son tube « Life Goes On », est décédé à 32 ans dans un accident d’hélicoptère survenu à Rio de Janeiro, au Brésil, a confirmé la presse locale. L’artiste était à bord de l’un des deux appareils impliqués dans une collision aérienne au-dessus de la métropole brésilienne.

Les médias brésiliens rapportent que la collision entre les deux hélicoptères a été d’une grande violence. Les secours dépêchés sur place n’ont pas réussi à sauver l’artiste californien, dont le décès a été constaté sur les lieux. Les circonstances précises de l’accident restent à établir par les autorités.

Révélé au grand public par ses clips et son esthétique décalée, Oliver Tree avait acquis une importante visibilité internationale ces dernières années, notamment auprès du public jeune et des utilisateurs de plateformes comme TikTok. Outre « Life Goes On », son titre « Miss You » a récemment rencontré un large écho dans les classements mondiaux.

Les circonstances du drame à Rio de Janeiro

Selon les premiers rapports cités par les médias locaux et les autorités, les deux hélicoptères se sont percutés en plein vol au-dessus de Rio de Janeiro. La collision, qualifiée de très violente par les premiers intervenants, a laissé peu de chances aux occupants des appareils. Les services de secours présents sur les lieux ont confirmé le décès d’Oliver Tree.

Les autorités brésiliennes ont indiqué qu’une enquête technique avait été ouverte pour déterminer les causes de l’accident. Les premières démarches consistent, selon les communiqués, à sécuriser la zone du crash et à recueillir les éléments matériels sur place. Les experts en aviation civile sont mobilisés pour examiner les débris et analyser les éléments disponibles afin d’éclairer les circonstances du choc entre les deux appareils.

L’artiste se trouvait au Brésil pour des projets professionnels dont les détails n’ont pas été précisés publiquement par son équipe de production au moment des premières annonces. Les informations disponibles ne précisent pas non plus l’identité des autres occupants des hélicoptères ni l’étendue des dommages matériels causés par la collision.

Oliver Tree s’était imposé par une présence scénique marquée et un univers visuel singulier : coupe au bol, vêtements oversized et clips au ton provocateur. Sa notoriété auprès des jeunes publics et sa capacité à créer des images fortes avaient contribué à son succès hors des canaux traditionnels de l’industrie musicale.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux hommages de fans et de collaborateurs ont commencé à affluer, saluant l’originalité et l’énergie de l’artiste. Les autorités renseignées sur l’enquête précisent que l’analyse technique portera sur les traces matérielles et les documents de vol afin de comprendre comment une telle collision a pu se produire.

Pour l’heure, la famille et les proches d’Oliver Tree ne se sont pas exprimés publiquement, demandant le respect de leur intimité durant cette épreuve.