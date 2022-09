Officiel: Mario Balotelli file en Suisse

Le FC Sion, club de première division Suisse, a annoncé ce mercredi soir, la venue de Mario Balotelli. L’attaquant italien s’engage jusqu’en 2024.

Mario Balotelli va découvrir un nouveau championnat. Alors qu’il a évolué la saison dernière en Turquie avec l’Adana Demirspor, l’attaquant italien change déjà d’air et s’est engagé avec le FC Sion ce mercredi. C’est le club de première division suisse qui a annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur ses canaux officiels. “Le FC Sion a l’immense honneur d’annoncer la venue de Mario Balotelli (32 ans) dans ses rangs. L’attaquant italien s’est engagé pour 2 ans en faveur du club valaisan (…) Le FC Sion se réjouit de l’arrivée d’un attaquant de classe mondiale et lui souhaite la bienvenue en Valais”, peut-on lire dans la publication des Rouge et Blanc.

🔴 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟



La saga de l’été a connu un dénouement favorable au FC Sion avec la signature de 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗕𝗮𝗹𝗼𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶 ! 🤩



Communiqué officiel ⤵️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) August 31, 2022

Le club suisse a ensuite fait un résumé rapide de la carrière de Balotelli en se penchant sur les clubs dans lesquels il a évolué auparavant: “La carrière de « Super Mario » a débuté à l’Inter en 2007 avant d’évoluer successivement dans des clubs anglais et italien avec Manchester City, l’AC Milan et Liverpool. Ensuite, à l’été 2016, il rejoint l’OGC Nice sous les ordres de Lucien Favre avant de filer à l’Olympique de Marseille deux ans et demi plus tard. Suite à son expérience d’une année au Vélodrome, il a retrouvé l’Italie avec Brescia et Monza. La saison dernière, il évoluait avec l’Adana Demirspor en Turquie pour un total de 19 buts en 33 rencontres.«

Au cours de son tour d’Europe, Mario Balotelli a inscrit 193 buts et délivré 44 passes décisives en 453 matchs. Agé de 32 ans, l’attaquant italien a encore quelques années devant lui pour améliorer ses stats, même s’il semble avoir désormais dit adieu à l’idée d’évoluer dans l’effectif d’un cador européen.