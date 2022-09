Officiel: Manchester City s’offre une nouvelle recrue

A la recherche d’un renfort dans son secteur défensif, Manchester City a officialisé ce jeudi matin l’arrivée de Manuel Akanji, en provenance de Dortmund.

Très actif sur le marché des transferts, Manchester City vient d’accueillir sa 5ème recrue estivale. Après les arrivées d’Erling Haaland, de Kalvin Philipps ou encore de Sergio Gomez, les Sky Blues ont mis la main sur le défenseur de Dortmund Manuel Akanji. L’international Suisse s’engage pour les 5 prochaines années avec les Mancuniens.

“Akanji a commencé sa carrière au FC Winterthur dans son pays natal avant de déménager à Bâle, où il a suffisamment impressionné au cours de ses trois saisons pour convaincre Dortmund de se précipiter pour lui en janvier 2018. Il a fait 158 ​​apparitions au cours de son séjour de quatre ans et demi avec les Noirs et Jaunes, remportant la Super Coupe d’Allemagne en 2019 et la Coupe d’Allemagne en 2020/21”, précise le communiqué du champion d’Angleterre en titre pour annoncer la nouvelle.

« Je suis ravi d’être ici »

Dans la foulée de l’officialisation de son arrivée, Manuel Akanji a accordé une interview au site officiel de Manchester City. Le défenseur Suisse a des étoiles dans les yeux d’avoir rejoint une équipe aussi prestigieuse. « Je suis ravi d’être ici et j’ai hâte de commencer. City a été l’une des meilleures équipes d’Europe ces dernières saisons. Ils sont brillants à regarder, jouent une marque de football passionnante et concourent pour des trophées année après année, alors venir ici semble être la prochaine étape parfaite de ma carrière”, a déclaré l’ancien du BVB à mancity.com.

Manuel Akanji vient renforcer à City, un secteur déjà bien fourni avec entre autres, Ruben Dias, John Stones, ou encore Aymeric Laporte. Dans un premier temps, le joueur suisse devrait faire partie de la rotation de Pep Guardiola, avant d’aller chercher, pourquoi pas, une place de titulaire.

