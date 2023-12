Officiel: le Real Madrid prolonge Carlo Ancelotti

-Publicité-

C’était annoncé par les médias espagnols depuis des jours, c’est désormais officiel. Le Real Madrid a prolongé le contrat de son entraîneur Carlo Ancelotti jusqu’en 2026. La nouvelle a été annoncée ce vendredi après-midi, dans un communiqué du club Merengue.

«Le Real Madrid CF et Carlo Ancelotti ont convenu de prolonger le contrat de notre entraîneur jusqu’au 30 juin 2026. Au cours de ses cinq saisons en tant qu’entraîneur du Real Madrid, il a remporté 10 titres : 2 Ligue des Champions, 2 Mondiaux des Clubs, 2 Supercoupes d’Europe, 1 Ligue, 2 Coupes du Roi et 1 Supercoupe d’Espagne.”, explique la publication de la Casa Blanca.

Comunicado Oficial: renovación de Carlo Ancelotti.#Ancelotti2026 | #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 29, 2023 Du même Pays:

Dans son communiqué, le Real Madrid rappelle que “Carlo Ancelotti est le seul entraîneur à avoir remporté 4 Coupes d’Europe et celui à avoir remporté le plus de victoires dans l’histoire de cette compétition (118), et il est également le premier entraîneur à remporter les cinq grandes ligues européennes (Italie, Angleterre, France, Allemagne et Espagne)».

Cette prolongation met fin, par ailleurs, aux rumeurs sur sa prise de fonction comme nouveau sélectionneur du Brésil avant la Copa America 2025. Revenu au Real Madrid à l’été 2021, Carlo Ancelotti connaît un franc succès dans la capitale espagnole, avec une nouvelle victoire en Ligue des Champions (2022), une Liga (2022) et une Copa del Rey (2023), sans oublier deux nouveaux titres en Super Coupe d’Europe et en Coupe du Monde des Clubs.