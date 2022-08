Officiel: Islam Slimani rejoint le Stade Brestois

Dans un communiqué publié ce jeudi, le Stade Brestois, club de l’international béninois Steve Mounié, a officialisé la venue d’Islam Slimani.

La concurrence pour le poste d’attaquant s’intensifie pour le béninois Steve Mounié au Stade Brestois. Déjà barré en ce début de saison par Jérémy Le Douaron, l’Écureuil voit son club accueillir un autre buteur de talent en la personne d’Islam Slimani. Après avoir résilié son contrat avec le Sporting Portugal, l’attaquant algérien de 34 s’est engagé pour une saison (+ une en option) avec le club francais. Il retrouve donc la Ligue 1, dans laquelle il a déjà évolué sous les couleurs de l’AS Monaco et de l’Olympique Lyonnais. Avec Brest, il portera le numéro 13.

Interviewé par le site officiel du Stade Brestois, Islam Slimani a déclaré: « J’ai parlé avec Greg (Lorenzi) et le coach et j’ai senti de la confiance de leur part, c’est ce qu’il y a de plus important dans le football. Ici, ce sera un nouveau défi pour moi, ça va m’aider à me surpasser et je pense que je peux apporter un plus à cette équipe, notamment grâce à mon expérience ». Il effectuera ses débuts le dimanche prochain sur la pelouse du Stade Rennais.