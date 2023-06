Officiel: Everton annonce plusieurs départs

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce mardi, Everton, club de Premier League, a annoncé le départ de plusieurs membres de sa direction, notamment sa directrice générale, Denise Barrett-Baxendale.

Everton, ayant flirté dangereusement avec la relégation en Championship, a finalement assuré son maintien en Premier League pour la saison à venir. Toutefois, cette saison médiocre aura laissé des séquelles au sein du club des Toffees. Ainsi, la direction a annoncé ce lundi la démission de plusieurs membres clés de l’équipe dirigeante. Denise Barrett-Baxendale, directrice générale, Grant Ingles, directeur financier et stratégique, ainsi que Graeme Sharp, directeur non-exécutif, ont tous décidé de quitter leurs postes.

Club Statement. — Everton (@Everton) June 12, 2023

Cette nouvelle a été communiquée officiellement par le biais d’un communiqué. Dans les prochaines 48 heures, une déclaration sera faite concernant les nominations intérimaires et l’avenir du président du club. En attendant, le président Bill Kenwright a déclaré : « Le conseil d’administration a été formidable et a travaillé sans relâche pour le club, quelles que soient les circonstances. Ma relation avec Denise est connue pour être l’une des plus étroites du monde du football. Je la remercie pour ses nombreuses réalisations, en particulier pour le magnifique travail qu’elle a accompli en ce qui concerne notre nouveau stade ».

- Publicité-

En proie à une situation financière délicate, Everton devra également réfléchir à comment renforcer l’effectif pour la saison prochaine. Un plan d’action sera certainement mis en place par la prochaine équipe dirigeante, pour éviter aux Toffees et à leurs supporters de vivre une saison aussi difficile que celle qui vient de s’achever.

Articles similaires