Officiel: Enner Valencia quitte Fenerbahce et rebondit au Brésil

Dans un communiqué publié ce mardi, le club truc de Fenerbahçe a annoncé le départ de son attaquant Enner Valencia. Dans la foulée, le buteur équatorien s’est engagé avec le SC Internacional au Brésil.

Après 3 ans à Fenerbahçe, Enner Valencia quittera le club dans trois semaines comme l’a annoncé le Fener sur ses réseaux sociaux ce mardi. «Après avoir porté notre maillot pendant 3 saisons, nous souhaitons remercier Enner Valencia, qui a écrit son nom dans l’histoire de Fenerbahçe grâce à ses performances cette saison, pour sa contribution à notre club et lui souhaiter beaucoup de succès dans sa future carrière.», a sobrement écrit le club.

Malgré sa blessure survenue au Qatar lors de la Coupe du monde, l’attaquant équatorien âgé de 33 ans a réussi une performance individuelle remarquable, se démarquant par sa contribution de trois buts. La saison 2022-2023 a été exceptionnelle pour lui, affichant une forme éblouissante avec un total de 33 buts marqués en 41 apparitions.

3 sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performans ile adını Fenerbahçe Tarihine yazdıran Enner Valencia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/ocKnOyzKpI — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 13, 2023

Enner Valencia connaît déjà son futur club

Le buteur équatorien ne va pas rester du tout au chômage. En effet, dans la foulée de l’annonce de son départ de Fenerbahce, son nouveau club a également été officialisé. Valencia va ainsi retourner en Amérique du Sud et plus précisément au Brésil. Il s’est engagé avec le SC Internacional, dixième du championnat brésilien. La nouvelle a été annoncée par le club brésilien via un communiqué.

«Le Sport Club Internacional annonce la signature de l’attaquant Enner Valencia. Amené en partenariat avec le sponsor EstrelaBet, le joueur a reçu une carte Sócio Colorado avant même d’arriver à Porto Alegre. Il signe un contrat de trois ans et arrivera dans la Capitale le 26, date à laquelle il sera présenté aux fans.», écrit le club. Enner Valencia découvrira ainsi son cinquième championnat après le championnat d’Equateur, du Mexique, d’Angleterre et de Turquie.

