Officiel: Chelsea s’offre Wesley Fofana pour 82 M€

Chelsea a annoncé ce mercredi après-midi, l’arrivée du jeune défenseur français Wesley Fofana. Les Blues ont dû débourser 82 millions d’euros (hors bonus) pour convaincre Leicester de céder son joueur.

Après la défaite contre Southampton ce mardi, l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel avait pesté contre sa défense “trop molle”. Et bien, le technicien allemand vient d’accueillir un renfort de poids dans ce secteur, en la personne de Wesley Fofana. Le jeune défenseur français s’est engagé avec les Blues ce mercredi pour les sept prochaines années, en provenance de Leicester. Le club londonien a annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur son site.

«Wesley Fofana est un joueur de Chelsea après avoir quitté aujourd’hui Leicester City et signé un contrat de sept ans avec les Blues. L’un des jeunes joueurs les mieux notés de la Premier League arrive pour renforcer la défense de Thomas Tuchel pour la saison 2022/23, après les arrivées de Kalidou Koulibaly et Marc Cucurella plus tôt cet été», indique le communiqué du club anglais.

Le jeune joueur de 21 ans a coûté 82 millions d’euros à Chelsea. Et il pourrait même devenir le défenseur le plus cher de l’histoire du football avec les bonus inclus dans cette opération, qui pourrait faire monter le prix du transfert entre 90 et 95 millions d’euros. L’international espoir français dépasserait alors les 87 M€ déboursés en 2019 par Manchester United pour arracher Harry Maguire, là aussi à Leicester.

Wesley Fofana, va rejoindre une défense déjà renforcée par Kalidou Koulibaly cet été, mais qui a perdu Rüdiger, parti au Real Madrid, et Christensen, qui évolue désormais au Barça. Au cours de ses 32 rencontres de Premier League disputées avec les Foxes, l’espoir français à livrer des prestations très solides, ce qui a poussé les Blues a dépensé autant pour l’attirer. C’est désormais à lui de prouver qu’il vaut cette somme.