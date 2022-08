Officiel: Callum Hudson-Odoi quitte Chelsea en prêt

Dans un communiqué publié ce lundi, le Bayer Leverkusen a officialisé l’arrivée en prêt de Callum Hudson-Odoi, en provenance de Chelsea.

C’était annoncé depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. En manque de temps de jeu à Chelsea, l’international anglais Callum Hudson-Odoi quitte les Blues pour le rejoindre le Bayer Leverkusen. L’opération prend la forme d’un prêt d’un an. C’est le club allemand qui a annoncé la nouvelle ce lundi, via un communiqué publié sur son site officiel.

« Callum a disputé plus de 100 matchs de compétition pour Chelsea, a fait ses preuves en Premier League et également en Ligue des champions. Avec lui, notre jeu offensif reçoit une autre composante spéciale. Nous sommes très heureux que ce transfert ait fonctionné”, précise le Bayer dans sa publication. Avec le Werkself Hudson-Odoi portera le numéro 17.

Dans une interview accordée au site de son nouveau club, dans la foulée de l’officialisation de son prêt, l’international britannique a déclaré: «Le transfert en Allemagne est pour moi une chose totalement excitante, et avec le Bayer 04 Leverkusen, je peux aussi jouer en Ligue des champions. Cette destination est vraiment attractive et je suis curieux de connaître le club, les fans et la Bundesliga. Kai Havertz ne m’a dit que du bien du Bayer 04 dans le vestiaire de Chelsea».

Callum Hudson-Odoi va effectuer ses débuts avec le Bayer Leverkusen samedi prochain, à domicile, contre Fribourg. Même s’il est peu probable qu’il soit titulaire, il devrait disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.