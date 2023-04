Obsèques du danseur Dada: sa sœur accuse le chanteur Serge Beynaud de Boycott

- Publicité-

Il y a environ une semaine, un danseur du chanteur Serge Beynaud est décédé en plein tournage d’un clip. Une semaine plus tard, une des sœurs du danseur a accusé Serge Beynaud de boycott des funérailles de son frère.

En manque de moyens pour organiser les funérailles de son frère, le danseur Dada, une sœur de ce dernier a lancé un appel à toutes ls personnes de bonne volonté. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut entendre celle qui s’est présentée comme la sœur de Christian Daniel Doun alias Dada, danseur du chanteur ivoirien Serge Beynaud dénoncer que le corps de son frère a été abandonné à la famille sans aucun soutien financier.

« J’interpelle toute la Côte d’Ivoire pour que les gens puissent nous venir en aide afin qu’on enterre notre petit frère dignement. Ils ont laissé le corps de Dada dans notre main. On ne connait pas Dada d’après eux, mais nous on le reconnait, c’est notre sang », a-t-elle confié.

Les clarifications de SergeBeynaud

En repostant la vidéo, Serge Beynaud rassure les autorités ou personnes de bonne volonté que depuis le début du drame, il est en contact avec la famille biologique du danseur aussi bien physiquement qu’au téléphone.

« Je n’ai à aucun moment fuis mes responsabilités. Je travaille en étroite collaboration avec le grand oncle qu’on m’a présenté comme étant le chef de famille, sans oublier ses frères et les choses avancent dans une entente parfaite« , a-t-il clarifié;

A la sœur lanceuse de demande d’aide, Serge Beynaud rappelle qu’il ne laisserait même pas un chien mort sur son lieu de tournage sans creuser un trou pour l’enterrer. « Je ne t’en veux pas. Chacun a sa manière de pleurer, je suppose que cette façon est la tienne. Ne t’inquiète surtout pas! Notre frère sera enterré dans de bonnes conditions et sans S.O.S », a-t-il promis.

Pour rappel, le danseur Dada est mort électrocuté en plein tournage d’un clip de Serge Beynaud. « Nous nous sommes précipités pour aller le secourir. Mais, le temps qu’on arrive, on voit Dada en train d’agoniser. Nous avons essayé de le retirer de l’endroit où il est tombé. Tellement, lourd, on n’arrivait pas à le mettre debout et il est retombé. Néanmoins, nous avons réussi à le soulever, son corps était déjà dur à cause du choc électrique. Nous avons mis une cuillère dans sa bouche et nous avons commencé à taper sous la plante de ses pieds pour le réanimer », a expliqué JB Moloko, un autre danseur de Serge Beynaud sur l’émission Showbuzz.

