«Nous nous engageons à être solidaires avec le peuple de Palestine», Cyril Ramaphosa

L’ANC a réaffirmé son soutien au peuple palestinien, affirmant qu’il est confronté à “la situation la plus tragique et la plus dangereuse” et que l’Afrique du Sud est prête à lui apporter une aide humanitaire.

S’exprimant en marge de la réunion du comité exécutif national du parti à Boksburg samedi, le président de l’ANC, Cyril Ramaphosa, a déclaré que son parti avait toujours soutenu la cause de la Palestine pour la justice. “Nous avons toujours exprimé clairement notre position, nous avons toujours été en alliance avec le peuple de Palestine et nous soutenons sa cause sans honte. Mais en même temps, nous avons également exprimé nos condoléances aux Israéliens qui sont morts dans cette affaire, en particulier les civils, car même dans notre propre lutte, la question des civils a été clairement exclue. Nous restons donc fermes sur ces principes, car ils sont inscrits dans le droit international”, a déclaré M. Ramaphosa.

Il a ajouté que l’Afrique du Sud comprenait la situation critique du peuple palestinien, qui subit une occupation depuis 75 ans. “En tant que peuple et organisation ayant lutté contre le système oppressif de l’apartheid, nous nous engageons à être solidaires des Palestiniens”. M. Ramaphosa a déclaré que le gouvernement avait envoyé ses condoléances à Israël et à la Palestine après la mort de dizaines de personnes.

- Publicité-

“En tant qu’ANC, nous nous sommes toujours engagés à être solidaires avec eux et nous avons toujours insisté sur le fait que la seule solution aux problèmes du Moyen-Orient, en particulier entre Israël et la Palestine, est une solution à deux États basée sur les frontières de 1967, telles qu’elles ont été approuvées par la communauté mondiale et les Nations unies”.

M. Ramaphosa a ajouté : “Les atrocités qui se produisent actuellement, où les résidences des gens et les hôpitaux dans cette partie du monde sont rasés, les femmes enceintes ne peuvent même pas accoucher dans des conditions respectables. Mais le pire, c’est que le gouvernement israélien déclare maintenant que 1,1 million de personnes doivent évacuer la partie nord de Gaza, après avoir fermé toutes les voies d’accès”.

Il faisait référence à la décision d’Israël de donner 24 heures à 1,1 million de Gazaouis pour quitter le nord de la bande de Gaza et évacuer vers le sud. “Il s’agit de la situation la plus tragique et la plus dangereuse à laquelle le peuple de Palestine ait été exposé et nous avons demandé l’ouverture des corridors humanitaires afin que la nourriture, l’eau et l’électricité puissent être mises à la disposition de la population de Gaza”.