« Nous allons faire flotter le drapeau du 228 musical », King Mensah fait une grande annonce

La renommée voix togolaise, King Mensah de son vrai nom Togbui King Papavi Mensah, est prête à enchanter la scène internationale lors d’un concert époustouflant prévu pour la soirée du samedi 29 juillet 2023 à Hambourg, en Allemagne. L’artiste de 51 ans a lui-même annoncé cet événement via ses réseaux sociaux.

Le samedi 29 juillet 2023 prochain, le Plaza Évent Center Schenzigstr sera le théâtre d’un événement musical inoubliable, où King Mensah, auteur d’une douzaine d’albums à succès et lauréat de plusieurs distinctions, compte offrir une performance mémorable. Le roi de la musique togolaise a annoncé la bonne nouvelle dans un récent message destiné à ses compatriotes de la diaspora.

« Que vous soyez à Hambourg, en Allemagne ou en Europe, j’aimerais vous voir massivement ce jour pour qu’ensemble nous puissions faire flotter le drapeau du 228 musical », a déclaré l’artiste, lançant ainsi une invitation chaleureuse à tous ses fervents supporters.

Très vite, cette annonce a créé une vague d’enthousiasme et d’anticipation parmi les fans, qui attendent impatiemment de vivre en direct l’émotion et la magie que seul King Mensah peut insuffler à travers sa musique captivante. Au-delà de la célébration de la musique, cet événement représente également une opportunité unique pour le Togo de rayonner à l’échelle internationale. En effet, la présence du « Roi de la musique togolaise » sur une scène aussi prestigieuse mettra en lumière la richesse culturelle et artistique de ce pays d’Afrique de l’Ouest.

