Nollywood: l’acteur Moses Armstrong, impliqué dans une affaire de viol sur mineure

Le célèbre acteur de Nollywood, Moses Armstrong se trouve depuis quelques semaines dans le viseur de la justice. L’acteur fait face à des accusations de viol, d’intimidation, de complot et de fourniture de drogues ou d’instruments pour faire avorter une fille de 16 ans qu’il aurait enceinté.

Armstrong, acteur et ancien assistant du gouverneur Udom Emmanuel, a été arrêté le mois dernier pour des accusations de viol sur une mineure qu’il avait adoptée. Présenté au procureur à la Haute Cour d’État siégeant à Uyo, l’acteur a plaidé non coupable après lecture des quatre accusations qui pèsent contre lui et a demandé une libération sous caution.

Son avocat Emmanuel Pantaleon a attiré l’attention du tribunal sur sa demande de mise en liberté sous caution déposée au nom de son client le 25 juillet et a sollicité l’autorisation du tribunal pour procéder à son examen.

IU Robert, un avocat adjoint de l’État, tout en s’opposant à la demande de libération sous caution, a cité les autorités judiciaires compétentes et a exhorté le tribunal à rejeter la demande qu’il a qualifiée d’abus de procédure judiciaire ».

Le juge, Ntong Ntong, après avoir entendu les observations des deux avocats, a confirmé la demande de l’avocat de la défense et a accordé une caution à M. Armstrong d’un montant de 5 millions de nairas. L’acteur a été donc libéré sous caution, en attendant la date de son procès.

M. Armstrong a été suspendu par l’association des acteurs du Nigeria à la suite de l’allégation de viol. L’acteur né dans l’État d’Akwa Ibom, et qui a commencé sa carrière il y a 23 ans, a perdu sa femme, Rita, en 2018.

La mère de deux enfants revenait de Lagos à la résidence de son mari à Uyo, dans l’État d’Akwa Ibom, lorsque le bus dans lequel elle voyageait a eu un accident sur l’axe Ugbogui de l’autoroute Benin Ore Lagos. Rita, une actrice de Nollywood, est décédée des suites de blessures à la colonne vertébrale subies lors du choc.