«Noir de merde…»: les propos à l’origine de la brouille Mané-Sané

La presse sénégalaise a dévoilé les propos tenus par Leroy Sané à l’encontre de Sadio Mané lors de l’altercation entre les deux hommes, mardi dernier en Ligue des champions.

La brouille Sadio Mané-Leroy Sané continue de défrayer la chronique sur la planète foot. Les deux hommes s’étaient donnés en spectacle dans le vestiaire bavarois, à la sortie de la défaite du Bayern Munich face à Manchester City (0-3) en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Agacé par le ton employé par son coéquipier au cours de leur discussion dans le couloir de l’Etihad stadium, le Sénégalais a dégoupillé, frappant et blessant l’international allemand au visage. Un geste d’humeur du double ballon d’or africain qui a failli tourner au vinaigre n’eut été la prompte réaction des autres membres de l’effectif qui ont vite fait de séparer les deux partenaires.

Longtemps silencieux sur l’affaire, le Bayern Munich a finalement réagi et a suspendu le championnat d’Afrique en titre jusqu’à nouvel ordre. Le conseil d’administration du club munichois réfléchirait même à une sanction encore plus lourde, alors que le journaliste de Sky Germany Florian Plettenburg, évoque lui une « séparation » entre le club et le joueur.

Une insulte raciste de Sané ?

Mais selon les derniers développements, c’est une insulte raciste de Sané qui a mis en colère l’ex joueur de Liverpool, pourtant réputé pour sa conduite exemplaire et son respect des règles sur le terrain. Le média sénégalais Taggat a en effet révélé les propos que l’attaquant allemand aurait tenus. Ce dernier aurait insulté Mané de « Scheisse Schwarzer (noir de merde, ndlr) ». Des propos hostiles qui ont mis Sadio Mané dans tous ses états.

Aux dernières nouvelles, Leroy Sané, originaire du Sénégal, aurait présenté ses excuses « à son grand frère » Sadio Mané au retour du groupe à l’hôtel, selon les informations de Wiwsport. Les deux joueurs se seraient expliqués et auraient fait la paix ce jeudi à l’entrainement.

