Nigéria: Yemi Alade dévoile le secret du succès de sa chanson « Johnny »

La chanteuse nigériane Yemi Alade a dévoilé les circonstances inattendues qui ont mené au succès retentissant de sa chanson « Johnny » en 2013.

Alors qu’elle n’avait pas l’intention de publier sa chanson « Johnny » en 2013, son enregistrement a fuité sur Internet, déclenchant une réaction en chaîne qui l’a propulsée au sommet des classements musicaux à travers l’Afrique.

Yemi Alade, âgée de 34 ans, se souvient de cette période avec étonnement. « Je pense juste que Dieu a une façon de faire les choses. J’étais en tournée, j’ai visité un studio avec Selebobo, nous avons fait la chanson et je suis retourné à Lagos. En arrivant à Lagos, cette nuit-là, la chanson a été divulguée en ligne.

J’étais en colère et j’ai juste dormi. Quand je me suis réveillée, j’étais tendance, les notifications étaient partout, les appels à gauche et à droite. Tout le monde vibrait sur la chanson, elle est devenue virale. Je viens de comprendre que Dieu a une façon de faire les choses. », a expliqué la chanteuse.

En effet, Yemi Alade a débuté sa carrière musicale à l’âge de 16 ans, au sein du groupe Noty Spices, avant de voir sa notoriété exploser suite à sa participation à l’émission de téléréalité « Peak Talent Show » en 2009.